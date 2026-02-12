Pronostico Volendam-PSV Eindhoven: la marcia continua senza sosta

Volendam-PSV Eindhoven è una della ventitreesima giornata della Eredivisie: formazioni, pronostico e dove vederla

Per il PSV è solamente un conto alla rovescia. I diciassette punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Feyenoord, sono un macigno per tutte le altre squadre. Insomma, il campionato è chiuso da un pezzo. Ma questo non significa che i biancorossi vogliano mollare la presa. Anzi, non lo hanno fatto fino al momento e l’obiettivo è quello di chiudere i giochi velocemente per poi andare in vacanza anticipata.

In piena corsa per rimanere dentro la Eredivisie, dopo un solo punti nelle ultime tre partite, il Volendam nello scorso fine settimana è andato a vincere sul campo del Zwolle, alimentando ovviamente le speranze di permanenza. Un fulmine, che non avrà però una continuità. Non solo per quella che è la forza del PSV che conosciamo tutti e che in alcuni frangenti abbiamo anche ammirato in Champions League – prima dell’eliminazione – ma anche per via dei precedenti che ovviamente pendono tutti da un lato. Sono nove le vittorie di fila del PSV sul campo del Volendam, alcune davvero strabordanti. E la sensazione, visti i numeri che accompagnano queste due squadre in questa annata, che potrebbe succederei di nuovo. Magari, il PSV, visto il grande vantaggio che ha messo in cassaforte, potrebbe concedere qualcosa. E come qualcosa intendiamo un gol eh, niente di più.

Come vedere Volendam-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming