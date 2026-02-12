Pronostico Pisa-Milan, disperazione contro cinismo: niente sorprese

Pisa-Milan è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

C’è un asterisco accanto al Milan nella classifica di Serie A. I rossoneri nello scorso fine settimana non sono scesi in campo per via del rinvio del match con il Como a causa di un San Siro “occupato” dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La squadra di Massimiliano Allegri ha dunque riposato nel weekend, ascoltando da Milanello i risultati delle altre: uno in particolare, quello dell’Inter capolista, volata momentaneamente a +8 grazie allo straripante successo con il Sassuolo. Con i cugini che non accennano a rallentare, il tecnico livornese sa bene che non sono ammessi passi falsi se l’obiettivo è continuare a tenere aperta la lotta per il titolo.

Nell’ultima uscita il Diavolo aveva strapazzato 3-0 il Bologna a domicilio, al termine di un’altra gara contraddistinta dal cinismo della formazione rossonera, imbattuta in campionato addirittura dalla prima giornata. Sì, perché dopo quella clamorosa sconfitta all’esordio con la Cremonese a San Siro il Milan non ha più perso. Ed in trasferta nessuno, nemmeno l’Inter, può vantare un record così immacolato, non avendo incassato neppure un ko. Se i nerazzurri brillano principalmente grazie ad un attacco da 57 gol, Maignan e compagni sono lassù in virtù di una difesa granitica: a malapena 17 reti subite, meglio hanno fatto solo Roma e Como.

Nell’anticipo della venticinquesima giornata il Milan farà visita ad un Pisa che ha sostanzialmente un piede e mezzo in Serie B dopo il nulla di fatto “suicida” nello scontro diretto con il Verona, squadra con cui i toscani condividono l’ultimo posto in classifica. Nessuna delle due ha preferito farsi del male (0-0) ma la zona salvezza adesso è a +6. Se non è l’ultima spiaggia poco ci manca, insomma. Il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, che ha debuttato proprio contro gli scaligeri, è praticamente obbligato a strappare almeno un punticino contro i rossoneri per continuare a tenere viva la fiammella della speranza. Il Pisa è la squadra che ha vinto meno partite in questo campionato: appena una, lo scorso novembre con la Cremonese.

Hiljemark dovrebbe fare a meno di Bozhinov in difesa: il bulgaro è alle prese con un problema alla caviglia. Sarà comunque 3-4-3 con Moreo e Tramoni – leggermente favorito su Iling Junior – ai lati dell’unica punta Durosinmi in attacco. Nel Milan Pulisic e Saelemaekers non sono al meglio: davanti appare scontato il ritorno di Leao dal 1′ accanto a Nkunku. Dietro ballottaggio tra Tomori e De Winter.

Il pronostico

Il Milan torna in campo con l’obbligo di rispondere all’Inter e di onorare quell’incredibile record di imbattibilità esterna che dura dalla prima giornata di campionato. I rossoneri, forti della loro difesa granitica, fanno visita a un Pisa disperato, ultimo in classifica e incapace di pungere tra le mura amiche (appena tre reti segnate finora all’Arena Garibaldi). Allegri è un habitué dei clean sheet e contro uno degli attacchi meno prolifici del torneo è difficile immaginare che Maignan possa capitolare. La superiorità tecnica e la freschezza dei rossoneri dovrebbero far sì che il Diavolo riesca a blindare il risultato senza troppi affanni.

Le probabili formazioni di Pisa-Milan

PISA (3-4-3): Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2