Pronostico Marsiglia-Strasburgo: la prima vittoria di una nuova era

Marsiglia-Strasburgo è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Alla fine è finita. Alla fine il Marsiglia si è separato da Roberto De Zerbi. Una decisione arrivata di comune accordo e, a pesare, è stata la legnata presa contro il PSG domenica scorsa. Era nell’aria da un po’ di tempo e, a quanto pare, adesso De Zerbi sarebbe in pole per la panchina del Tottenham.
Contro lo Strasburgo è obbligatorio ripartire. Obbligatorio, intanto, difendere il quarto posto in classifica e magari avvicinare il terzo, adesso occupato dal Lione. Per il momento il Lione non ha ufficializzato il nuovo allenatore, ma stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere Beye, ex Rennes, pronto a sedersi su una delle panchina più complicate di tutto il campionato francese. Non si sa realmente, da quelle parti, quanto possa durare un tecnico. L’italiano, ad esempio, è uno che è riuscito a rimanere per moltissimo tempo. Una panchina davvero complicata. Vabbè, ormai è il passato.
Detto questo è evidente che adesso la squadra marsigliese si debba unire e cercare in tutti i modi di riprendere il cammino e di solito, e lo abbiamo visto pure in settimana con la nostra Serie B, ad esempio, quando c’è un cambio del genere almeno nell’immediato i risultati si vedono subito. Quindi un match da vittoria interna, anche perché lo Strasburgo ha perso terreno e viene da due sconfitte nelle ultime tre.
Come vedere Marsiglia-Strasburgo in diretta tv e in streaming
Marsiglia-Strasburgo è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Marsiglia è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Il match in questione dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. E la vittoria del Marsiglia, tra le altre cose, che con il nuovo allenatore (anche se potrebbe pure non essere in panchina visto che ancora manca l’annuncio ufficiale) inizierà una nuova era.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Strasburgo
MARSIGLIA (3-4-2-1): De Lange; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Timber, Hojbjerg, Emerson; Nwaneri, Greenwood; Gouiri.
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Mwanga, Hogsberg, Nanasi, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1