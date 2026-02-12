Pronostico Marsiglia-Strasburgo: la prima vittoria di una nuova era

Marsiglia-Strasburgo è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Alla fine è finita. Alla fine il Marsiglia si è separato da Roberto De Zerbi. Una decisione arrivata di comune accordo e, a pesare, è stata la legnata presa contro il PSG domenica scorsa. Era nell’aria da un po’ di tempo e, a quanto pare, adesso De Zerbi sarebbe in pole per la panchina del Tottenham.

Contro lo Strasburgo è obbligatorio ripartire. Obbligatorio, intanto, difendere il quarto posto in classifica e magari avvicinare il terzo, adesso occupato dal Lione. Per il momento il Lione non ha ufficializzato il nuovo allenatore, ma stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere Beye, ex Rennes, pronto a sedersi su una delle panchina più complicate di tutto il campionato francese. Non si sa realmente, da quelle parti, quanto possa durare un tecnico. L’italiano, ad esempio, è uno che è riuscito a rimanere per moltissimo tempo. Una panchina davvero complicata. Vabbè, ormai è il passato.

Detto questo è evidente che adesso la squadra marsigliese si debba unire e cercare in tutti i modi di riprendere il cammino e di solito, e lo abbiamo visto pure in settimana con la nostra Serie B, ad esempio, quando c’è un cambio del genere almeno nell’immediato i risultati si vedono subito. Quindi un match da vittoria interna, anche perché lo Strasburgo ha perso terreno e viene da due sconfitte nelle ultime tre.

Come vedere Marsiglia-Strasburgo in diretta tv e in streaming