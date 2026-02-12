Pronostico Lille-Brest: i precedenti spiegano la vittoria

Lille-Brest è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un momento difficile per il Lille. Molto difficile. Una vittoria nelle ultime cinque partite stanno mettendo a rischio la possibilità di chiudere il campionato tra le prime sei, quindi per un posto europeo.

Però adesso arriva il Brest, e i precedenti sono significativi per capire serenamente che si può conquistare la vittoria. Sì, perché nelle ultime 19 partite interne giocate contro i bretoni, il Lille ha vinto la bellezza di 15 volte, dimostrando di avere un certo feeling quando incontra questa squadra. Un momento difficile confermato pure da un certo nervosismo che si è visto nel corso delle ultime gare, nelle ultime tre per la precisione. In questi match il Lille ha sempre preso un cartellino giallo nei primi 45 minuti. Un segnale, da tenere in considerazione anche per quelli che di solito vogliono puntare su qualcosa di diverso rispetto al solito pronostico.

Con i suoi 26 punti, comunque, il Brest è sereno in classifica (le zone rosse sono distanti 12 punti) e ha poche possibilità di raggiungere qualcosa di diverso di una semplice salvezza. Tutto questo, infine, ci porta a dire che la vittoria dei padroni di casa ci pare assicurata.

Come vedere Lille-Brest in diretta tv e in streaming