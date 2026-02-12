Pronostico Elche-Osasuna: sesta volta di fila

Elche-Osasuna è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

E’ un momento particolare per l’Elche, che viene da tre sconfitte di fila e che da sette gare non vince una partita. E infatti la classifica dei padroni di casa si è complicata, una situazione da tenere in considerazione, questa: vuol dire che anche nell’anticipo di venerdì la testa non sarà libera dai pensieri. A differenza dell’Osasuna, una squadra in palla, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro e che nel caso di ulteriore affermazione potrebbe, tra le altre cose, fare un pensiero europeo.

Sì, ci pare assai più “semplice” che questa partita possa finire con una vittoria esterna. Che rimane, comunque, un risultato non di semplice lettura. E, se quindi, non vi fidate di quello che potrebbe essere davvero un colpaccio esterno – che ripetiamo ci pare il più probabile – vi potete fidare di quelli che sono i numeri dei precedenti tra queste due formazioni. Sì, nelle ultime cinque volte – e in generale in 9 occasioni nelle ultime dieci uscite – entrambe hanno trovato la via della rete. E in quattro volte nelle ultime cinque è finita in pareggio. Ora, è evidente che questo sia il finale che statisticamente viene maggiormente fuori, ma erano senza dubbio delle situazioni diverse e la situazione di oggi, invece, ci dice che c’è una squadra che sogna e un’altra paralizzata dalla paura. E nel calcio questo è un fattore che potrebbe fare decisamente la differenza.

Come vedere Elche-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Osasuna, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Osasuna è quotata 2.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Osasuna vincente. E se non vi fidate come vi abbiamo detto prima, almeno un gol per squadra. Questa è la costante che dovrebbe essere rispettata in questa partita.

Le probabili formazioni di Elche-Osasuna

ELCHE (3-5-2): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Pedrosa, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Silva, Rodriguez.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Garcia, Munoz; Victor Munoz, Oroz, Moro; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2