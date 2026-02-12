Pronostico Borussia Dortmund-Mainz: duello tra le “regine” del 2026

Borussia Dortmund-Mainz è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con un Guirassy in stato di grazia – tre gol nelle ultime due partite per il centravanti guineano – il Borussia Dortmund è rimasto a -6 dalla capolista Bayern Monaco. Prosegue, dunque, il tentativo di ravvivare una corsa al titolo che fino a qualche settimana fa sembrava blindata. Sabato scorso i gialloneri hanno conquistato il quinto successo di fila in Bundesliga, andando a vincere 2-1 in casa del Wolfsburg proprio grazie alla rete decisiva dell’ex fromboliere dello Stoccarda nei minuti finali. Quella di Niko Kovac, numeri alla mano, è in questo momento la squadra più in forma e più continua del massimo campionato tedesco.

Per mettere pressione ai favoritissimi bavaresi, tuttavia, bisognerà continuare a correre così veloce ed ogni minima “pausa” rischia di essere deleteria. Motivo per cui massima attenzione al rampante Mainz, altra squadra che sta brillando in questo primo scorcio del 2026, in cui ha ottenuto quattro vittorie in sei giornate.

E non era affatto scontato, visto che i biancorossi erano stati disastrosi nella prima parte della stagione, al punto da diventare una delle principali candidate alla retrocessione in Zweite Liga. Il merito della netta inversione di tendenza è del nuovo allenatore, Urs Fischer: da quando c’è l’esperto tecnico al timone, il Mainz, oltre a cambiare pelle, ha cambiato decisamente passo e con le tre vittorie consecutive con Wolfsburg, Lipsia ed Augsburg si è tirato fuori dalle secche della bassa classifica, volando a +2 sulla terzultima. I Nullfünfer si recano quindi nel fortino del Signal Iduna Park – stadio che hanno espugnato l’ultima volta nel 2020 – con una certa tranquillità, consapevoli ad ogni modo che la salvezza non è ancora raggiunta.

Come vedere Borussia Dortmund-Mainz in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund ha ritrovato il cinismo dei giorni migliori e, con un Guirassy implacabile, ha messo il Bayern Monaco nel mirino. Ma attenzione a sottovalutare questo Mainz: Fischer in poco tempo ha costruito una macchina solida, capace di abbattere squadre come il Lipsia e di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione con una facilità disarmante. I Nullfünfer arrivano a Dortmund con meno pressione, forti di un gioco ritrovato e di una tranquillità che potrebbe giocare brutti scherzi alla difesa giallonera. Sebbene il Borussia rimanga favorito nel suo fortino, la verve offensiva di entrambe le squadre suggerisce una gara tutt’altro che a senso unico. Entrambe le formazioni stanno attraversando il miglior momento della stagione e hanno dimostrato di saper pungere con regolarità nel 2026. Il Mainz ha segnato in tutte le ultime 8 visite a Dortmund e, con la fiducia attuale, difficilmente resterà a secco.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Mainz

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy.

MAINZ (3-5-2): Batz; Posch, Bell, Kohr; da Costa, Jae-sung Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1