Pronostico Al Hilal-Al Ettifaq: seconda di fila per Inzaghi

Al Hilal-Al Ettifaq è una partita valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ha conquistato una vittoria dopo moltissimo tempo Simone Inzaghi in campionato. E anche se è stato impegnato in settimana nella Champions asiatica – un pareggio – in questa sfida, dopo una sfilza lunga di pareggi che hanno fatto rientrate due squadre nella lotta al titolo, troverà la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Non sarà semplice, mettiamolo chiaro: l’Al Ettibfaq viene da due vittorie di fila ed è una formazione che sembra avere ambizioni importanti. Ma c’è da dire che la truppa dell’allenatore italiano ha messo in rosa un certo Benzema, che si è presentato al debutto, proprio nel turno precedente della massima serie, con una tripletta. Per non perdere il vizio, ovvio. Evidente che in questo campionato il francese nonostante non sia più in tenera età, sia in grado di fare la differenza. E sul fatto che ci sia un grosso divario tra queste due formazioni ce lo dice anche il risultato della sfida d’andata, che l’Al Hilal ha giocato in trasferta: un cinque a zero senza nessuna possibilità di discussione in una gara chiusa poco dopo la mezz’ora. Ora, la situazione è diversa e l’Al Hilal, come spiegato, un po’ di problematiche ce le ha avute, ma pare essersi ripreso. E se vuole continuare a rimanere in testa alla classifica deve vincere. E lo farà.

Come vedere Al Hilal-Al Ettifaq in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Al Ettifaq in programma venerdì alle 16:25 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

I quindici punti di distacco che ci sono in classifica si vedranno tutti alla fine di questo match. Ci aspettiamo la seconda vittoria di fila dell’Al Hilal dentro un match con una sola squadra a segno. Quella di Inzaghi, ovvio.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Ettifaq

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Al Yami, Koulibaly, Lajami, Hernandez; Milinkovic-Savic, Neves, N. Al-Dawsari; Malcolm, Benzema, S. Al-Dawsari.

AL ETTIFAQ (4-4-2): Rodak; Calvo, Hindi, Hendry, Al Otaibi; Costa, Medran, Ali, Wijnaldum; Al-Ghannam, Kouka-

POSSIBILE RISULTATO: 3-0