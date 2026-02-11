Pronostico Sunderland-Liverpool: gli ultimi precedenti non contano

Sunderland-Liverpool è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La stagione più complicata degli ultimi anni per il Liverpool. Dopo aver fatto quello che hanno voluto lo scorso anno, vincendo una Premier per distacco, la squadra di Slot, dopo l’ennesima sconfitta stagionale contro il Manchester City – sbattendo anche su un Donnarumma straordinario – non possono sbagliare nulla. Devono vincere il maggior numero di partite possibili per rientrare, anche se rimane assai complicato, dentro la lotta per un posto nella prossima Champions League.

Il Sunderland, clamorosamente, è distante solamente tre lunghezze da Van Dijk e compagni. I neopromossi ormai hanno raggiunto la salvezza e sognano qualcosa di più, anche perché sognare non costa nulla. Difficilissimo, in questo caso, ma gli ultimi due precedenti lascerebbero ben sperare. Magari se si trovasse in un’altra situazione, il Liverpool, avrebbe pure potuto pensare a mollare un poco la presa. E invece, adesso, dopo due pareggi di fila – uno è datato 2017 – è arrivato decisamente il momento di una vittoria ospite. In generale, il Sunderland, non vince da 11 partite contro i Reds e negli ultimi 36 scontri diretti ha segnato 19 gol. Una media assai bassa, tenendo conto dei tantissimi impegni. Insomma, ci aspettiamo una vittoria ospite e anche una gara da almeno tre reti complessive, in linea con le ultime cinque partite di campionato del Sunderland che sì, hanno regalato sempre Over 2,5.