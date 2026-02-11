Pronostico Motherwell-Rangers: le speranze rimangono vive

Mortherwell-Rangers è una partita della ventiseiesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico

Con una partita in meno rispetto agli Hearts che guidano il campionato scozzese, i Rangers sono l’unica squadra ancora in grado di raggiungere in classifica quella che sta facendo un campionato clamoroso. Oltre ogni aspettativa. Ma devono vincere in trasferta su un campo difficile per tenere vive le speranze. E non sarà semplice.

Quarto in classifica con otto punti di distacco rispetto agli ospiti, il Mortherwell è una truppa che si presenta a questo appuntamento forte di sei risultati utili di fila che la fanno una delle squadre più in forma in questo momento del campionato. C’è inoltre un dato nei precedenti su questo campo: nelle ultime due uscite sono arrivati altrettanti pareggi – con entrambe a segno – e quindi una dimostrazione delle difficoltà dei Rangers ad avere la meglio quando si affronta questa squadra in trasferta. Ora, tutto lascia presagire che possa finire allo stesso modo anche stavolta, ma crediamo che le motivazioni che metteranno in campo gli ospiti (tra le altre cose hanno vinto le ultime due partite segnando tredici gol e subendone solamente uno) possano essere in grado di fare la differenza. E la faranno. Quindi una vittoria ospite è decisamente nell’ordine delle cose. E andiamo sotto, nel nostro pronostico, a vedere come.