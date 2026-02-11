Pronostico Internacional-Palmeiras: tutto come l’anno scorso

Internacional-Palmeiras è una partita della terza giornata del Brasileirao e si gioca venerdì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Se non segni non vinci. E l’Internacional è una di quelle squadre che segnano pochissimo: un solo gol in due partite in questo avvio di stagione, ma in generale non è che davanti questa truppa abbia degli uomini in grado di fare la differenza. Diciamolo chiaramente: per vedere delle reti è meglio guardare altre partite.

Il Palmeiras, invece, è ripartito come ha lasciato. Vincendo. Anche se, in questa prima parte di annata, ha collezionato già un pareggio. C’è una grossa differenza nei biancoverdi: sembra, o almeno le prime indicazioni rimandano queste, abbiano trovato davanti quella concretezza che era mancata negli anni passati e che è costata anche qualche titolo. Sette gol fatti in due partite sono un ottimo bottino, e questo potrebbe fare la differenza nel corso di questo match.

Che poi non dovrebbe cambiare nulla rispetto all’anno scorso: nei due precedenti infatti, datati 2025, il Palmeiras ha vinto in entrambi i casi, sia in casa che in trasferta, segnando cinque reti e subendone uno. Quindi si rimane su questa scia.

Come vedere Internacional-Palmeiras in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la terza giornata del Brasileirao Internacional-Palmeiras, in programma venerdì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria della Palmeiras è quotata 2.40 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.05 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

Così come successo nei due precedenti dello scorso anno, il Palmeiras, dentro una gara da meno di tre reti complessive, dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria importantissima.

Le probabili formazioni di Internacional-Palmeiras

INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Bruno Gomez, Mercado, Victor, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Borre. 
PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Khelleven, Gomez, Murillo, Piquerez; Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1
