Pronostico Internacional-Palmeiras: tutto come l’anno scorso

Internacional-Palmeiras è una partita della terza giornata del Brasileirao e si gioca venerdì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Se non segni non vinci. E l’Internacional è una di quelle squadre che segnano pochissimo: un solo gol in due partite in questo avvio di stagione, ma in generale non è che davanti questa truppa abbia degli uomini in grado di fare la differenza. Diciamolo chiaramente: per vedere delle reti è meglio guardare altre partite.
Il Palmeiras, invece, è ripartito come ha lasciato. Vincendo. Anche se, in questa prima parte di annata, ha collezionato già un pareggio. C’è una grossa differenza nei biancoverdi: sembra, o almeno le prime indicazioni rimandano queste, abbiano trovato davanti quella concretezza che era mancata negli anni passati e che è costata anche qualche titolo. Sette gol fatti in due partite sono un ottimo bottino, e questo potrebbe fare la differenza nel corso di questo match.
Che poi non dovrebbe cambiare nulla rispetto all’anno scorso: nei due precedenti infatti, datati 2025, il Palmeiras ha vinto in entrambi i casi, sia in casa che in trasferta, segnando cinque reti e subendone uno. Quindi si rimane su questa scia.
La sfida valida per la terza giornata del Brasileirao Internacional-Palmeiras, in programma venerdì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Così come successo nei due precedenti dello scorso anno, il Palmeiras, dentro una gara da meno di tre reti complessive, dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria importantissima.
Le probabili formazioni di Internacional-Palmeiras
INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Bruno Gomez, Mercado, Victor, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Borre.
PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Khelleven, Gomez, Murillo, Piquerez; Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez.