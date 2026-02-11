Pronostico Internacional-Palmeiras: tutto come l’anno scorso

Internacional-Palmeiras è una partita della terza giornata del Brasileirao e si gioca venerdì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Se non segni non vinci. E l’Internacional è una di quelle squadre che segnano pochissimo: un solo gol in due partite in questo avvio di stagione, ma in generale non è che davanti questa truppa abbia degli uomini in grado di fare la differenza. Diciamolo chiaramente: per vedere delle reti è meglio guardare altre partite.

Il Palmeiras, invece, è ripartito come ha lasciato. Vincendo. Anche se, in questa prima parte di annata, ha collezionato già un pareggio. C’è una grossa differenza nei biancoverdi: sembra, o almeno le prime indicazioni rimandano queste, abbiano trovato davanti quella concretezza che era mancata negli anni passati e che è costata anche qualche titolo. Sette gol fatti in due partite sono un ottimo bottino, e questo potrebbe fare la differenza nel corso di questo match.

Che poi non dovrebbe cambiare nulla rispetto all’anno scorso: nei due precedenti infatti, datati 2025, il Palmeiras ha vinto in entrambi i casi, sia in casa che in trasferta, segnando cinque reti e subendone uno. Quindi si rimane su questa scia.