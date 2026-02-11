Pronostico Fluminense-Botafogo: è la difesa a fare la differenza

Fluminense-Botafogo è una partita della terza giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra Brasileirao e tutti gli altri campionati che si giocano in Sudamerica, la Fluminense ha fatto cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite giocate. Evidente che lo stato di forma dei padroni di casa – quattro punti in due partite in questo campionato – siano molto buono. A differenza di quello del Botafogo, che si presenta a questo appuntamento con uno score di tre sconfitte di fila.

Più che altro, il Botafogo – se non lo sapeste non è più allenato da Davide Ancelotti, figlio di Carlo – sta dimostrando rispetto alla passata annata di non essere una squadra forte in difesa. Sì, in due partite ha segnato sette gol, miglior attacco del campionato, ma ne ha subiti cinque. E sappiamo che a lungo andare è sempre la difesa a fare la differenza. Inoltre, gli ultimi due scontri diretti, il più recente dello scorso due febbraio nel campionato carioca, la Fluminense ha sempre vinto. E nell’ultimo caso lo ha fatto anche in trasferta. Insomma, in questo momento storico, i rossoverdi di casa appaiono più pronti. E quindi sono favoriti.