Pronostico Celtic-Livingston: goleada servita

di

Celtic-Livingston è una partita della ventiseiesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico 

Non c’è davvero partita. Credeteci. Il Celtic vincerà questo match e adesso vi spieghiamo pure il perché. Intanto, il Livingston, nella propria storia, non è mai riuscito a conquistare una vittoria contro i biancoverdi. Ed è uno. Poi: gli ospiti non vincono una partita, in generale, dal 9 agosto. Era la seconda giornata di campionato. Da quel momento nessun sorriso, niente di niente. E ovviamente la classifica dice ultimo posto. Non potrebbe essere altrimenti.

Pronostico Celtic-Livingston
Pronostico Celtic-Livingston: goleada servita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sta cercando di risalire la corrente, invece, il Celtic. E viene da una serie di otto risultati utili di fila che permettono di essere al terzo posto. Momento magico per gli uomini di O’Neal che, da quando è tornato su questa panchina, ha rimesso le cose a posto. O almeno sta cercando di farlo, visto che parliamo di una squadra che ha sempre lottato per il titolo e che adesso si ritrova distante dalle zone che contano della graduatoria. Ma la marcia continuerà in maniera inarrestabile e su questo non abbiamo il minimo dubbio. Una marcia che inesorabile contro un Livingston che dovrà rimandare quello che un giorno sarà un appuntamento clamoroso con la gloria.

Come vedere Celtic-Livingston in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato scozzese Celtic-Livingston, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata 1.11 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

Celtic senza problemi. Nono risultato utile di fila. Vittoria in goleada e senza subire gol.

Le probabili formazioni di Celtic-Livingston

CELTIC (4-2-3-1): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Saracchi; Hatate, McGregor; Hyun-Jun, Nygren, Tounekti; Cvancara. 
LIVINGSTON (3-5-2): Prior; Finlayson, Kabongolo, McGowan; Brenet, May, Tait, Pittman, Fati; Smith, Muirhead.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
