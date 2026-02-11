Pronostico Celtic-Livingston: goleada servita

Celtic-Livingston è una partita della ventiseiesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico

Non c’è davvero partita. Credeteci. Il Celtic vincerà questo match e adesso vi spieghiamo pure il perché. Intanto, il Livingston, nella propria storia, non è mai riuscito a conquistare una vittoria contro i biancoverdi. Ed è uno. Poi: gli ospiti non vincono una partita, in generale, dal 9 agosto. Era la seconda giornata di campionato. Da quel momento nessun sorriso, niente di niente. E ovviamente la classifica dice ultimo posto. Non potrebbe essere altrimenti.

Sta cercando di risalire la corrente, invece, il Celtic. E viene da una serie di otto risultati utili di fila che permettono di essere al terzo posto. Momento magico per gli uomini di O’Neal che, da quando è tornato su questa panchina, ha rimesso le cose a posto. O almeno sta cercando di farlo, visto che parliamo di una squadra che ha sempre lottato per il titolo e che adesso si ritrova distante dalle zone che contano della graduatoria. Ma la marcia continuerà in maniera inarrestabile e su questo non abbiamo il minimo dubbio. Una marcia che inesorabile contro un Livingston che dovrà rimandare quello che un giorno sarà un appuntamento clamoroso con la gloria.