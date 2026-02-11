Pronostico Brentford-Arsenal: la storia è cancellata

Brentford-Arsenal è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La prima vittoria assoluta del Brentford in Premier League, era il 2021, è arrivata contro l’Arsenal. Una cosa storica per i padroni di casa che da quel momento in poi, però, quando hanno affrontato i Gunners, non sono più riusciti ad esultare appieno: 2 pareggi e 6 sconfitte. Quindi Arteta ha rimesso le cose a posto.

La capolista del massimo campionato inglese sa benissimo che la trasferta di giovedì sera potrebbe essere uno snodo cruciale dentro la stagione: mantenere un distacco, nella peggiore delle ipotesi, di sei punti rispetto al Manchester City e con una partita complicata in meno da affrontare potrebbe dare l’ultimo slancio ad una squadra che per quello che ha fatto fino al momento meriterebbe senza dubbio di vincere il campionato. Ma la squadra di Guardiola non molla, l’affermazione ad Anfield contro il Liverpool, arrivata in rimonta ha confermato le speranze di riprendere l’Arsenal. Ma in ogni caso i londinesi devono fare il proprio, senza pensare alle altre.

Nel corso delle ultime settimane c’è stato qualche scricchiolio difensivo che un poco i piani li ha complicati. E il Brentford, che dopo il pareggio del Chelsea in casa spera ancora in sogni europei, venderà cara la pelle. E magari, pure, un gol nel corso del match lo potrebbe trovare. Ma l’Arsenal, che ha vinto le ultime due trasferte su questo campo, piazzerà la terza di fila.