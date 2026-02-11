Pronostico Bologna-Lazio: marcatore e tiratori

Bologna-Lazio, i pronostici della sfida in programma al Dall’Ara: dal marcatore ai tiratori del match
Rinfrancata dall’ottimo pareggio di Torino maturato contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri sarà ospite di un Bologna che almeno in Coppa Italia va a caccia di un successo che manca da tanto, troppo tempo.
Compagini dalla chiara vocazione offensiva, le due squadre non dovrebbero badare a tanti tatticismi per cercare di trovare la via del gol nei primi scorci dell’incontro.
Nel ventaglio dei possibili marcatori, campeggia un nome su tutti: Riccardo Orsolini. Dopo aver sfiorato il bersaglio grosso con il Parma, l’esterno offensivo di Italiano è chiamato ad una prestazione importante sotto tanti punti di vista. Le condizioni sembrano esserci tutte anche perché Luca Pellegrini tende a concedere qualcosa ai suoi dirimpettai.
Bologna-Lazio, il pronostico del match: la scelta sui possibili tiratori
Se Orsolini rappresenta un’opzione invitante soprattutto alla voce quasi marcatore con sostituto, il mosaico riguardante i papabili tiratori non è affatto banale. Sul fronte biancoceleste, ad esempio, gli ultimi incoraggianti segnali lanciati da Isaksen e Maldini autorizzano ad ipotizzare che entrambi possano ritagliarsi lo spazio per almeno un tiro in porta.
Come testimonia anche l’ultimo match di campionato, però, i capitolini concedono molte occasioni agli avversari soprattutto dalle corsie esterne, schiacciandosi troppo a ridosso della propria metà campo: anche per questo il nome di Cambiaghi alla voce Over 0,5 tiro in porta plus risulta molto invitante.
