Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: Kompany vuole tutto

Bayern Monaco-Lipsia è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate in Coppa di Germania era in finale, nel 2019. E il Bayern Monaco, ovviamente, ha vinto tre a zero senza nessuna problematica. Kompany vuole tutto, nonostante nell’ultimo periodo in campionato abbia un po’ mollato la presa. Ma rimangono sei i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund che, bisogna pure ricordarlo, la prossima settimana sarà impegnato negli spareggi di Champions League. Quindi potrebbe perdere ulteriore terreno.

La supremazia dei bavaresi è sotto gli occhi di tutti. Vabbè, gli investimenti fanno da padrone e la qualità è fuori discussione. E contro un Lipsia che ha pensieri Champions – gli ospiti lottano per i primi quattro posti – il Bayern non dovrebbe avere nemmeno in questo caso chissà quale problema. Anche perché, stando alle anticipazioni della vigilia, Kompany non sembra nemmeno avere nessuna intenzione di fare tanto turnover. In una gara secca c’è da vincere e magari qualche cambio si potrebbe anche vedere nel fine della settimana e non adesso.

Nelle ultime 13 gare – su quattordici – il Bayern Monaco ha sempre, almeno, segnato due gol. Diciamo che è una squadra che fa dello strapotere offensivo il suo punto di forza e non potrebbe essere altrimenti visti gli innumerevoli uomini offensivi dal valore clamoroso. E contro la difesa del Lipsia, non una delle migliori in stagione, il compito è agevole. Insomma, la semifinale non è mai minimamente in discussione.

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Lipsia è in programma mercoledì alle 20:45. La Coppa di Germania in Italia non ha nessuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.28 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Se vi abbiamo parlato dei valori offensivi del Bayern Monaco, nel nostro pronostico non possiamo non mettere in evidenza quelle che sono delle problematiche difensive. Quindi, il Lipsia, ha la possibilità di segnare almeno una rete. La vittoria, però, non è minimamente in discussione.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1