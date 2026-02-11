Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: mettono la testa avanti

Athletic Bilbao-Real Sociedad è la semifinale d’andata di Coppa del Re: streaming, probabili formazioni, pronostico

Le due vittorie arrivate nello spazio di pochi giorni per l’Athletic Bilbao hanno sicuramente ridato fiducia ad una squadra che stava vivendo un momento assai complicato in campionato. E che vede, adesso, la luce in fondo al tunnel. Il gol di Inaki Williams, all’ultimo minuto contro il Valencia, ha permesso ai baschi di giocarsi l’ultimo atto contro la Real Sociedad. Non la squadra migliore da incontrare al momento, visto lo straordinario momento di forma, ma alla fine di questo primo atto i padroni di casa potrebbero mettere la testa davanti.

All’inizio di febbraio queste due squadre si sono affrontate in campionato, e il pareggio venuto fuori fotografava, senza dubbio, quello che era il momento del Bilbao. Un vorrei ma non posso. Serviva una svolta che è arrivata e adesso c’è la grossa possibilità di fare il tris. Anche perché la Real Sociedad, nelle ultime sei trasferte giocate su questo campo non ha mai vinto. Anzi, sono arrivate cinque sconfitte, tra le altre cose. Quindi è una situazione davvero ostica da gestire. Il Bilbao, come al solito, farà affidamento al suo pubblico, quello che permette di giocare delle partite importanti spinti da un tifo insostenibile quasi per le altre.

E anche la vittoria in campionato arrivata contro il Levante, assai semplice visto che è stata messa in discesa dall’inferiorità numerica dopo pochi minuti degli ospiti, permette di arrivare anche riposati, in un certo senso, a questo importante appuntamento stagionale.

Come vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Real Sociedad, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa del Re è in programma mercoledì 11 febbraio alle 21. Sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione delle partite di Coppa del Re Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Testa avanti per il Bilbao, in una gara che, visto come spiegato prima il momento di forma della Real Sociedad, dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Serrano, Guruzeta, N. Williams; I. Williams.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gomez, Caleta-Car, Zubeldia, Odriozola; Turrientes, Soler, Gorrotxategi, Marin; Oyarzabal, Guedes.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1