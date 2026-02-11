Pronostico Aston Villa-Brighton: Emery difende il terzo posto

di

Aston Villa-Brighton è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due partite possono capitare male dentro una stagione che fino al momento è stata molto al di sopra delle aspettative, l’importante è riuscire a riprendersi e in questo turno in mezzo alla settimana, contro un Brighton che possiamo definire in crisi, l’Aston Villa ha la possibilità di tornare a vincere.

Pronostico Aston Villa-Brighton
Pronostico Aston Villa-Brighton: Emery difende il terzo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci sono pochi dubbi sul fatto che i Villans siano la squadra che ha fatto meglio di tutte le altre nel corso di questa annata che vede i padroni di casa al terzo posto in classifica e fino a poco tempo fa anche in corsa per il titolo. Adesso l’Arsenal ha allungato e possibilità di vincere la Premier non ce ne stanno, ma sarebbe importante chiudere la stagione dentro le prime quattro che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. E sappiamo benissimo che i soldi che girano in Premier non permettono a tutti di fare chissà quali salti di gloria. L’Aston Villa comunque da un po’ di anni è una realtà, è una squadra che è tra le grandi anche se spende di meno per le poche possibilità che ha rispetto alle altre. E questo è sicuramente un grosso merito di Emery, un tecnico che ha avuto una carriera molto al di sotto di quelle che erano le prospettive. Il Brighton, dicevamo, è in crisi. E nello scorso fine settimane ha tolto dalla crisi pure il Palace che non vinceva da mesi. I biancoazzurri non hanno davvero possibilità di uscire indenni da questo match. La vittoria dei padroni di casa – che difenderanno il terzo posto – arriverà sicuramente.

Come vedere Aston Villa-Brighton in diretta tv e in streaming

Come vedere Aston Villa-Brighton
Come vedere Aston Villa-Brighton in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Aston Villa-Brighton è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata 1.95 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Il pronostico

Dopo due gare senza vittoria i Villans torneranno ad esultare davanti al proprio pubblico in un match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brighton

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins.
BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Gomez, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Mitoma.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
