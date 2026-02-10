Pronostico Virtus Entella-Cesena: non succede da cinque anni

Virtus Entella-Cesena è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Da un lato una squadra che non ha nessuna intenzione di mollare. Dall’altro, invece, una che dopo la vittoria dello scorso fine settimana si è rilanciata in maniera prepotente per i playoff. Sono pesanti i punti in palio – ma ormai tutte le gare sono così – che mette questa partita. Una sfida che potrebbe regalare diverse emozioni. Ma con una certezza: il Cesena, anche per via dei precedenti, difficilmente perderà.

Dobbiamo non solo ricordare che è da cinque anni che l’Entella – anche in Serie C – non batte i romagnoli (e di scontri diretti ce ne sono anche stati), ma dobbiamo mettere pure in evidenza un altro fatto: all’inizio dell’anno, e fino a poco tempo fa, il Cesena era la squadra che meglio si esprimeva in trasferta.

Tornando al discorso dei precedenti. Anche nella sfida d’andata – finita uno a uno – la Virtus Entella non è riuscita ad avere la meglio. Anzi, come spesso è successo nel corso di questa stagione, i liguri solamente alla fine sono riusciti a riprendere un risultato che sembrava indirizzato. Il carattere non manca a questa squadra, quello che manca sono le qualità tecniche non eccelse. E quindi il Cesena, indenne, dovrebbe uscire proprio da questo campo.

Come vedere Virtus Entella-Cesena in diretta tv e in streaming

Virtus Entella-Cesena in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.70 su Goldbet e Lottomatica e a 2.28 su SportBet. Il segno GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Occhio ad una partita da almeno un gol per squadra. E occhio anche al pareggio perché il Cesena riuscirà comunque a mantenere aperta la striscia di partite senza sconfitte contro la Virtus Entella.

Le probabili formazioni di Virtus Entella-Cesena

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Mezzoni, Squizzato, Karic, Di Mario; Franzoni, Benedetti; Cuppone.

CESENA (3-5-3): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Francesconi, Berti, Frabotta; Olivieri, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0