Pronostico Sampdoria-Palermo: l’ombra del grande ex e lo spauracchio finlandese

Sampdoria-Palermo è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 19:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il blasone, da solo, non vince le partite. Una frase che si sente dire spesso ogni qualvolta in cadetteria c’è uno scontro come questo. E Sampdoria e Palermo, al momento in lotta per obiettivi diversi, lo sanno molto bene. I blucerchiati, grazie ad un mercato di spessore, hanno appena preso una bella boccata d’ossigeno con le due vittorie di fila – non era mai avvenuto in questo campionato – contro Spezia e Modena. I risultati utili consecutivi sono diventati quattro, visto che prima di questa doppia affermazione erano arrivati anche due pareggi. Insomma, una Samp che sembra aver tirato fuori il carattere oltre ad essere migliorata un po’ sotto tutti i punti di vista: uno dei protagonisti del match del “Braglia” sabato scorso è stato proprio l’ex attaccante del Palermo Matteo Brunori, approdato nel capoluogo ligure nella finestra di gennaio.

La classifica ancora mette paura – due punti sopra la zona playout – ma rispetto a qualche settimana fa a Bogliasco si respira un clima sicuramente meno pesante.

Il Palermo invece sta proseguendo la corsa verso la seconda piazza, quella che in questo momento appare più accessibile: l’obiettivo dei rosanero, troppo incostante nel girone d’andata, è restare attaccati al treno promozione diretta, distante oggi appena tre lunghezze. La corazzata di Pippo Inzaghi non perde dall’8 novembre: da allora ha vinto tutte le partite giocate davanti al proprio pubblico – il “Barbera” è diventato un fortino – mentre fuori casa i siciliani sono stati meno efficaci. Nell’ultimo turno il Palermo ha piegato l’Empoli dell’ex Dionisi al termine di un match assai movimentato. Il gol vittoria, manco a dirlo, l’ha segnato il fromboliere finlandese Pohjanpalo, autore di una doppietta contro i toscani e sempre più in fuga nella classifica cannonieri della Serie B (15 reti).

Come vedere Sampdoria-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida Sampdoria-Palermo, in programma martedì alle 19:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Sampdoria e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

A Marassi va in scena la prova del nove per la nuova Samp. Gli innesti di gennaio, su tutti Brunori, hanno ridato ossigeno e carattere a una squadra che sembra finalmente aver trovato la quadratura. Ma di fronte c’è l’ostacolo più duro: il Palermo di Inzaghi, una macchina da guerra che non conosce sconfitta da novembre e che punta dritta alla promozione diretta.

I precedenti però parlano chiaro. I blucerchiati soffrono maledettamente i rosanero (zero vittorie negli ultimi cinque scontri) e la sfida tende storicamente a chiudersi con il freno a mano tirato, come dimostra la striscia recente di tre Under 2.5 di fila. Con un Pohjanpalo in stato di grazia e una Sampdoria che ha imparato a non capitolare, l’equilibrio regnerà sovrano. La posta in palio è alta per entrambe. I liguri devono allontanare lo spettro playout, il Palermo non può permettersi passi falsi. Ci aspettiamo una gara bloccata, risolta più dai duelli fisici che dalle giocate spettacolari.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Palermo

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Pierini; Brunori.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1