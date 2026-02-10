Pronostico Reggiana-Mantova: mezza rivincita nonostante il cambio in panchina

Reggiana-Mantova è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

“Allenare la Reggiana è un sogno”. Si è presentato in questo modo, Rubinacci, nuovo tecnico dei padroni di casa che ha preso il posto di Dionigi in questi giorni. Gli emiliani hanno deciso di cambiare dopo la sconfitta sul campo del Catanzaro e dopo sette sconfitte nelle ultime otto partite che hanno complicato la classifica.

Subito il Mantova per una sfida salvezza importante, una sfida davvero decisiva per il futuro. Gli ospiti si presentano a questo appuntamento dopo la bella vittoria sul Bari e sarebbero fuori anche dai playout. E hanno la possibilità di continuare la loro striscia positiva. Sì, perché il nuovo allenatore della Reggiana non è che abbia avuto il tempo di entrare nella testa dei giocatori. Di solito quando c’è il cambio tecnico la scossa c’è, in alcuni casi immediata, ma non senza nemmeno un paio di allenamenti. Di tempo ce ne ha avuto poco. Pochissimo, quasi nulla. Ed ecco perché non crediamo ci possa essere quella scarica adrenalina che di solito c’è. Il Mantova – che nelle ultime quattro, tra le altre cose, ne ha vinte due – ha quindi l’occasione per piazzare un altro risultato positivo. Vendicando la sconfitta interna nel match d’andata.

Come vedere Reggiana-Mantova in diretta tv e in streaming

Reggiana-Mantova in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.88 su SportBet. Il segno GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Una gara da pareggio. Un pareggio in almeno un tempo ci pare la possibilità maggiore. Sì, vero che la Reggiana ha cambiato allenatore, ma troppo poco tempo per dare la scossa.

Le probabili formazioni di Reggiana-Mantova

REGGIANA (3-4-2-1): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Girma, Nozhanaj; Gondo.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembele, Trimboli, Cella, Goncalves; Marras, Ruocco; Mancuso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1