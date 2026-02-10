Pronostico Pescara-Catanzaro: l’aquila vola sopra il delfino

Pescara-Catanzaro è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Nello scorso fine settimana è arrivata un’altra sconfitta per il Pescara. Una possibilità in meno per rientrare dentro i playout, almeno. La retrocessione, anche perché il calendario nemmeno in questo turno in mezzo alla settimana aiuta, è sempre più vicina.

Sì, perché arriva il Catanzaro di Aquilani, una squadra in piena corsa per i playoff e che si presenta a questo match dopo aver vinto contro la Reggiana. Le aquile calabresi hanno messo la parola fine ad una serie di quattro partite senza nessun sorriso, dimostrando di essere vivi. E la sensazione è che possano trovare quella continuità, anzi ritrovare quella continuità che per buona parte dell’annata ha permesso di rimanere in corsa, in un certo momento pure per la promozione diretta. La crisi del Pescara è senza fine, nemmeno l’arrivo di Insigne – che ancora non è pronto per scendere in campo – ha dato quella voglia di riemergere. Ma quando mancano le qualità tecniche lo sappiamo tutti che alla fine fai molta fatica a raggiungere gli obiettivi che hai in mente. Quindi, senza discussioni, crediamo che il Catanzaro possa riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere Pescara-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Pescara-Catanzaro in programma martedì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Catanzaro vincente contro l’ultima della classe. La gara sarà da ameno un gol per squadra. E di conseguenza, ovviamente, anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Pescara-Catanzaro

PESCARA (3-4-2-1): Despanches; Gravillon, Corbo, Capellini; Faraoni, Valzania, Fanne, Letizia; Olzer, Meazzi; Di Nardo.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2