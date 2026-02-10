Pronostico Padova-Carrarese: un finale diverso rispetto all’andata

Padova-Carrarese è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Né playoff né zona retrocessione. Dopo ventiquattro turni di campionato Padova e Carrarese occupano rispettivamente il nono ed il tredicesimo posto della classifica di Serie B, divise da quattro punti. Ciò significa che stazionano nella cosiddetta terra di mezzo della graduatoria: gli apuani sono attualmente più vicini all’ottavo posto che allo spauracchio playout ma la sensazione è che per poter ambire alla post-season serva qualcosina in più; i veneti hanno poco da recriminarsi, perché sapevano che, in quanto neopromossi, sarebbe stato complicato alzare subito l’asticella.

La Carrarese ha staccato il piede dall’acceleratore nelle ultime due settimane: sconfitta con la capolista Venezia e pareggio ad occhiali in casa contro il Sudtirol. Due risultati che hanno un po’ smorzato gli entusiasmi e riportato i tifosi azzurri con i piedi per terra dopo le tre vittorie consecutive con cui gli uomini di Antonio Calabro avevano iniziato il 2026.

Quel che i numeri dicono con grande chiarezza è che in trasferta la Carrarese fa molta più fatica: lontano dal proprio pubblico ha conquistato 10 dei 30 punti complessivi totalizzati da inizio stagione e nelle ultime cinque gare disputate fuori casa sono arrivate ben quattro sconfitte. Il Padova sta vivendo incece un periodo tutt’altro che semplice: negli ultimi due mesi la truppa di Matteo Andreoletti ha vinto solo una partita e la preoccupante striscia di sconfitte – tre di fila – si è interrotta soltanto sabato scorso a Castellammare di Stabia, dove i biancoscudati grazie ad una prestazione orgogliosa sono stati capaci di strappare un punto su un campo difficilissimo come il “Menti” grazie ad un gol di Bortolussi al minuto 89 (è finita con un rocambolesco 3-3). Da settembre a oggi il Padova ha vinto a malapena una volta tra le mura amiche.

Come vedere Padova-Carrarese in diretta tv e in streaming

La sfida Padova-Carrarese, in programma martedì alle 20:00 allo stadio Euganeo di Padova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Padova e Carrarese anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Il Padova di Andreoletti è una creatura fragile tra le mura amiche, dove il successo manca quasi stabilmente da inizio stagione, ma il pari strappato con i denti a Castellammare ha ridato un briciolo di orgoglio al gruppo. Dall’altra parte, la Carrarese sembra aver smarrito la spinta propulsiva delle tre vittorie consecutive, confermando una cronica allergia ai viaggi fuori Toscana. Con un Padova che non sa vincere in casa e una Carrarese che fatica a fare punti lontano dal marmo di Carrara, l’equilibrio sembra il destino scritto di questo match. I numeri spingono verso la spartizione della posta. Il Padova ha bisogno di muovere la classifica per non scivolare verso zone pericolose, mentre la Carrarese, pur sognando i playoff, sembra aver perso lo smalto necessario per dominare in trasferta. Qualche gol, rispetto all’andata (terminata 0-0 a fine agosto), stavolta dovremmo vederlo.

Le probabili formazioni di Padova-Carrarese

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Di Maggio, Barreca; Bortolussi, Lasagna.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale, Oliana, Calabrese; Zanon, Hasa, Schiavi, Zuelli, Rouhi; Abiuso, Rubino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1