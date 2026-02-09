Pronostico Napoli-Como: hanno un vantaggio non indifferente

Napoli-Como è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due vittorie sofferte, sporche. Ma allo stesso tempo pesantissime, fondamentali per rimanere tra le prime quattro nel momento forse più complicato della stagione. Il Napoli, ferito dall’eliminazione prematura dalla Champions League e costantemente martoriato dagli infortuni – l’ultimo in ordine cronologico quello di McTominay – ha tirato fuori il carattere reagendo alle avversità, battendo prima la Fiorentina (2-1) e poi il Genoa (2-3) e consolidando il terzo posto in classifica. Sabato scorso gli azzurri l’hanno spuntata al 95′ nel fortino di Marassi grazie ad un calcio di rigore trasformato da Hojlund e concesso dall’arbitro per un fallo su Vergara: nessuno ormai ci credeva più dopo che la squadra di Antonio Conte era rimasta in 10 uomini ad un quarto d’ora dalla fine per l’espulsione di Juan Jesus.

L’allenatore salentino può quindi approcciare il quarto di finale di Coppa Italia contro l’ambizioso Como del “giochista” Fabregas con un piglio diverso. E soprattutto con meno pressione sulle spalle. Il Napoli ha già debuttato nella coppa nazionale lo scorso 3 dicembre: quanta fatica per estromettere il Cagliari, capace di portare il match ai calci di rigore e di arrendersi dopo ben 20 tiri dal dischetto (i regolamentari erano terminati sul risultato di 1-1). I lariani invece in Coppa Italia hanno iniziato il loro percorsi in pieno agosto: 3-1 al Sudtirol, 3-0 al Sassuolo ed infine la vittoria, nettissima, al “Franchi” contro la Fiorentina, abbattuta 3-1 a domicilio una settimana fa grazie ad un secondo tempo sontuoso, senza storia. Fabregas ha vergato una pagina indelebile della storia del club, che non finiva tra le prime otto della Coppa Italia da 40 anni.

Fabregas con la formazione tipo

Il Como, rispetto al Napoli, avrà un piccolo ma significativo vantaggio. Non è sceso in campo nel fine settimana perché la sfida con il Milan è stata rinviata a causa delle Olimpiadi invernali (a San Siro si è tenuta la cerimonia inaugurale).

E la maggiore freschezza potrebbe essere determinante per una squadra che gioca un calcio molto dispendioso in termini di energie e che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Nico Paz e compagni, sesti in classifica in campionato – ma con una gara in meno – scenderanno in campo con la formazione tipo: in attacco il ristabilito Douvikas sembra in vantaggio su Morata. Nel Napoli invece Conte, che a Genova ha perso anche McTominay, dovrebbe recuperare quantomeno Politano. Sulla trequarti, accanto a Vergara, è pronto al debutto il nuovo acquisto Alisson Santos.

Come vedere Napoli-Como in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Napoli e Como è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale). Sarà possibile vedere Napoli-Como anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Napoli ha imparato l’arte del soffrire: le vittorie contro Fiorentina e Genoa hanno mostrato una squadra capace di piegare la realtà ai propri piedi anche in 10 uomini o al 95′. Tuttavia, i partenopei arrivano a questa sfida con le ossa rotte dagli infortuni, ultimo quello di McTominay. E con la fatica di chi ha dovuto sudare 20 rigori già contro il Cagliari.

Di fronte troveranno un Como riposato, fresco e sfacciato, che ha già dimostrato di poter banchettare sui campi storici e che non ha nulla da perdere. La freschezza dei lariani potrebbe essere il fattore X contro un Napoli rimaneggiato e costretto a gettare subito nella mischia il debuttante Santos. È difficile immaginare che il Como, con il suo calcio aggressivo e propositivo, non riesca a pungere un Napoli che ha mostrato qualche crepa difensiva nelle ultime uscite. Crediamo che la squadra di Fabregas, che in campionato ha già evitato la sconfitta al “Maradona” (a novembre finì 0-0), riesca a non perdere nei tempi regolamentari (in caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori).

Le probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1