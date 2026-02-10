Pronostico Empoli-Juve Stabia: la prima gioia in casa dell’anno

Empoli-Juve Stabia è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sei punti di vantaggio per la Juve Stabia in classifica. L’Empoli sogna di rientrare dentro i playoff anche se non sarà semplice. Mentre i campani, che dopo i problemi societari si sono ricompattati, sognano di rimanerci dentro. Ma affrontano una squadra decisamente viva, come dimostrato a Palermo nonostante sia arrivata una sconfitta.

La truppa di Dionisi ha perso nel finale, dopo aver tenuto testa alla formazione di Inzaghi. Per poco non ci scappava un risultato utile che avrebbe sicuramente dato delle certezze. Ma quello che rimane è una prestazione importante, che lascia delle speranze per il futuro. Si deve continuare su quella scia, lo sappiamo, anche se la Juve Stabia – molto compatta – viene da tre risultati utili di fila in trasferta. Ma le vespe non hanno quella caratura che permette di sognare ancora. Devono fare i conti prima o poi con un’ossatura decisamente diversa rispetto a quelli che sono i risultati arrivati fino al momento. Insomma, in poche parole, l’occasione è troppo importante per Dionisi: c’è la possibilità di avvicinare le zone che contano della classifica, c’è la possibilità di mettersi definitivamente alle spalle pure quelli che possono essere i pensieri negativi. Una vittoria quindi che tornerà dopo oltre un mese, era il 10 gennaio ed era arrivato un grosso risultato esterno contro il Cesena. Sarà, infine, anche la prima vittoria interna del 2026.

Come vedere Empoli-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Empoli-Juve Stabia in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Prima gioia dell’anno in casa per l’Empoli. Dionisi sogna di tornare dentro i playoff. La Juve Stabia perderà, ma sarà una debacle senza nessuno scossone.

Le probabili formazioni di Empoli-Juve Stabia

EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Ignacchiti, Ghion, Yepes; Elia; Shpendi, Fila.

JUVE STABIA (3-5-1.1): Confente; Kassama, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Mosti, Zeroli, Cacciamani; Maistro; Gabrielloni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1