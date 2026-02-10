Pronostico Bari-Spezia: secondo sorriso per Longo

Bari-Spezia è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Profuma di sorriso. Profuma di seconda vittoria, da quando è tornato sulla panchina del Bari, per Moreno Longo. Dopo il debutto con affermazione sul campo del Cesena, il tecnico ha perso le altre due partite. E quindi adesso è il momento di pareggiare il totale. Vale una grossa fetta di stagione questa sfida allo Spezia. C’è, tra le altre cose, pure la possibilità di un sorpasso.

Il suo Bari, nonostante la sconfitta sul campo del Mantova, si è dimostrata una squadra viva. No, non prendiamo in considerazione la legnata interna contro il Palermo – i rosanero fanno un altro topo di stagione – quella è un’altra storia. Ma contro quelle che se la giocano per la salvezza i galletti possono davvero dire la loro. E lo Spezia di Donadoni è una formazione che cercherà in tutti i modi di raggiungere la permanenza, che rimane comunque complicata per un semplice motivo: fuori casa non arrivano quasi mai punti. Sono quattro infatti le sconfitte esterne dei liguri, che si trasformano c’è da dirlo tra le mura amiche. Ma esternamente fanno una grossa fatica, per una mancanza di personalità che ha sempre contraddistinto in negativo questa stagione dopo quella clamorosa dell’anno scorso.

Come vedere Bari-Spezia in diretta tv e in streaming

Bari-Spezia in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Bari è quotata 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.87 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Una vittoria importantissima per il Bari di Longo, al secondo successo dal ritorno in panchina. Match da meno di tre reti complessive. E sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Bari-Spezia

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Pucino; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Rao, Cuni; Piscopo.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola, Bellemo; Romano, Valoti, Adamo; Di Serio, Artistico.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0