Pronostico Avellino-Frosinone: sarà la quarta volta di fila

Avellino-Frosinone è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La sconfitta interna contro il Venezia, una squadra totalmente diversa e che è partita con obiettivi diversi rispetto al Frosinone, ci può stare. I ciociari sono la sorpresa, fino ad oggi, del campionato cadetto. Una squadra che si ritrova ad un solo punto dalla promozione diretta. Il lavoro di Alvini è stato clamoroso. E c’è anche una particolarità tattico: il Frosinone è una delle pochissime squadre della B che gioca con la difesa a quattro.

E questo potrebbe essere un problema per l’Avellino di Biancolino, ribaltato a Monza domenica pomeriggio in un finale che ha messo in evidenza delle problematiche sulla tenuta mentale. Due disattenzioni, nel momento in cui non andavano fatte, hanno di fatto chiuso ogni possibilità di uscire indenni. Ci deve lavorare l’allenatore di casa su questo fattore e lo può fare anche con una certa serenità, visto che la classifica è davvero tranquilla. Si potrebbe pure pensare ai playoff, a dire il vero, ma è meglio prima raggiungere la salvezza. La cosa positiva è che ci sono diverse squadre in mezzo in confronto al posto che varrebbe i playout.

Sarà la quarta volta di fila che questa partita dovrebbe finire senza entrambe le squadre a segno. Gli attacchi non sono il massimo, diciamo che sono nella media, mentre il Frosinone è una squadra che si difende bene, lo fa con molto ordine e con molta attenzione. E sarà difficile per i campani riuscire a trovare il gol.

Come vedere Avellino-Frosinone in diretta tv e in streaming

Avellino-Frosinone in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Otto risultati utili di fila in trasferta per il Frosinone, che vuole rimanere in alto in classifica. E dovrebbe riuscirci piazzando un colpaccio esterno sfruttando i problemi di tenuta difensiva dell’Avellino.

Le probabili formazioni di Avellino-Frosinone

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Cancellotti, Palumbo, Le Brogne, Besaggio, Sala; Biasci, Tutino.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1