Non solo Championship: i pronostici di martedì 10 febbraio

Non solo Championship, le serie minori inglesi di nuovo protagoniste con una serie di recuperi infrasettimanali. La crisi del Leicester sembra essere senza fine: ecco le nostre scelte.

Come cambiano in fretta le cose. Neanche un anno fa Leicester e Southampton erano in Premier League, mentre oggi annaspano in Championship, la serie cadetta inglese. E per di più nella parte destra della classifica. Le Foxes in questo momento sono addirittura quartultime, scivolate quasi in zona rossa a causa dei 6 punti di penalizzazione comminati al club per violazioni finanziarie. La squadra, nel frattempo, sembra aver risentito del caos che da diversi mesi ronza attorno alla società che nel 2016 scrisse una pagina storica del calcio d’oltremanica laureandosi campione d’Inghilterra.

L’esonero dello spagnolo Marti Cifuentes non ha sortito gli effetti sperati. Il tecnico gallese Andy King fatica ad invertire la rotta: sono diventate tre le sconfitte consecutive dopo il ko di sabato scorso in casa del Birmingham (2-1).

Il successo manca dal 5 gennaio ma l’aspetto più preoccupante è una difesa che continua a subire tantissimi gol. Quella del Leicester è la seconda più battuta del torneo con 47 gol subiti in 31 partite. Musica per le orecchie di un Southampton che sta pian piano ritrovando fiducia – quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio – e che segna con regolarità da quando è iniziato l’anno solare. I Saints, tuttavia, sono stati incostanti in trasferta, dove hanno incassato ben 28 reti (peggior difesa esterna dopo quella del fanalino di coda Sheffield Wednesday). Va da sé, insomma, che nella notte del King Power le emozioni non dovrebbero mancare.

Scende di nuovo in campo anche il Birmingham, che con una vittoria scavalcherebbe diverse squadre e rientrerebbe in zona playoff. I ragazzi di Chris Davies non perdono da sette partite – compresa la FA Cup – ed in caso di successo contro il pericolante West Brom porterebbero a casa la terza vittoria di fila. I Baggies mancano l’appuntamento coi tre punti dal 29 dicembre e la prestazione solida di sabato scorso in casa dello Stoke City (0-0) non può bastare per parlare di “rinascita”.

Le previsioni sulle altre partite

In League One si sfidano due squadre che al momento rischiano di restare fuori dai playoff, Mansfield e Peterborough United. Gli ospiti nell’ultimo fine settimana hanno reagito alle due sconfitte di fila con Stevenage e Huddersfield maltrattando 6-1 il Wigan e dimostrando ancora una volta la propria potenza offensiva (terzo miglior attacco del torneo). Ipotizziamo una partita equilibrata ma allo stesso tempo movimentata in casa degli Stags, che dopo quattro Under 2.5 di fila potrebbero tornare a far registrare un Over 2.5.

In piena zona retrocessione e reduce dalla debacle di Peterborough, il Wigan cercherà di voltare pagina nella sfida casalinga contro il Reading. Difficile ci riesca, anche se è probabile che gli uomini di Ryan Lowe limiteranno quantomeno i danni pensando a blindare prima di tutto la difesa. Match da meno di tre gol complessivi pure quello che andrà in scena in League Two tra Shrewsbury Town e Barrow, due squadre che ballano pericolosamente sulla zona rossa: la paura di perdere condizionerà verosimilmente l’incontro. Per quanto riguarda l’altro recupero, il Cambridge parte leggermente favorito nella sfida con il Crawley Town: gli U’s vogliono immediatamente dimenticare la sconfitta patita nel fine settimana con l’Harrogate che ha messo ad una striscia di sei vittorie di fila.

Possibili vincenti

Birmingham (in Birmingham-West Bromwich, Championship)

Cambridge o pareggio (in Crawley Town-Cambridge, League Two)

La partita da almeno tre gol complessivi

Mansfield-Peterborough United, League One

La partita da almeno un gol per squadra

Leicester-Southampton, Championship

Le partite da meno di tre gol complessivi

Wigan-Reading, League One

Shrewsbury Town-Barrow, League Two

Comparazione quote

La vittoria del Birmingham è quotata a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Wigan-Reading è quotata invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

