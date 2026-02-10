I pronostici di martedì 10 febbraio: Coppa Italia, Premier League, Serie B e non solo

I pronostici di martedì 10 febbraio, in campo Coppa Italia, Premier League, Serie B, Coppa di Germania e non solo

Due vittorie sofferte, sporche. Ma allo stesso tempo pesantissime, fondamentali per rimanere tra le prime quattro nel momento forse più complicato della stagione. Il Napoli, ferito dall’eliminazione prematura dalla Champions League e costantemente martoriato dagli infortuni – l’ultimo in ordine cronologico quello di McTominay – ha tirato fuori il carattere reagendo alle avversità, battendo prima la Fiorentina (2-1) e poi il Genoa (2-3) e consolidando il terzo posto in classifica.

Il Como, rispetto al Napoli, avrà un piccolo ma significativo vantaggio. Non è sceso in campo nel fine settimana perché la sfida con il Milan è stata rinviata a causa delle Olimpiadi invernali (a San Siro si è tenuta la cerimonia inaugurale). E la maggiore freschezza potrebbe essere determinante per una squadra che gioca un calcio molto dispendioso in termini di energie e che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

La freschezza dei lariani potrebbe essere il fattore X contro un Napoli rimaneggiato e costretto a gettare subito nella mischia il debuttante Santos. È difficile immaginare che il Como, con il suo calcio aggressivo e propositivo, non riesca a pungere un Napoli che ha mostrato qualche crepa difensiva nelle ultime uscite.

I pronostici sulle altre partite

In campo andrà anche la Premier League con le prime quattro partite del turno infrasettimanale, visto che poi nel prossimo weekend in campo andrà l’FA Cup. Il Chelsea in grande spolvero con l’arrivo del nuovo allenatore Rosenior parte favorito contro il Leeds, promette gol la sfida tra deluse Tottenham-Newcastle, mentre il Manchester United sogna la quinta vittoria consecutiva ma non dovrà sottovalutare il West Ham in ripresa e a caccia di punti pesanti per la salvezza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Everton-Bournemouth, Premier League, ore 20:30

Vincenti

BIRMINGHAM (in Birmingham City-West Bromwich, Championship, ore 21:00)

(in Birmingham City-West Bromwich, ore 21:00) CHELSEA (in Chelsea-Leeds, Premier League, ore 20:30)

(in Chelsea-Leeds, ore 20:30) COMO O PAREGGIO (in Napoli-Como, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Leeds , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 West Ham-Manchester United , Premier League, ore 21:15

, Premier League, ore 21:15 Mansfield-Peterborough United, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Venezia-Modena , Serie B, ore 20:00

, Serie B, ore 20:00 Tottenham-Newcastle , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Leicester-Southampton, Championship, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Chelsea-Leeds, Premier League, ore 20:30