Pronostico Sheffield United-Middlesbrough: Boro nel fortino di Bramall Lane

Sheffield United-Middlesbrough è una partita valida per la trentunesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Con il successo di misura sul Norwich sono diventate cinque le vittorie di fila del Middlesbrough, capace di dare una risposta molto importante dopo la mini-crisi vissuta a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno.

Con questo filotto la squadra di Kim Hellberg ha sostanzialmente dimostrato che non si trova lassù per caso. E che la promozione diretta in Premier League non è più solamente un sogno. Nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato della sfida che vedrà protagonista il Coventry, formazione con la quale il Middlesbrough si sta spartendo la vetta (Sky Blues avanti per una questione di differenza reti). Le attenzioni di Hellberg e dei suoi uomini però sono rivolte a chi sta dietro, visto che in massima serie, senza passare dai playoff, ci andranno solo le prime due.

Il tecnico svedese sta indubbiamente facendo un buon lavoro. Nelle 13 partite di campionato con lui in panchina – ricordiamo che in autunno ha preso il posto di Rob Edwards, arruolato dal Wolverhampton – il Boro ha ottenuto 9 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Impressionante pensare che a novembre i biancorossi erano a -10 dal Coventry capolista e con una differenza reti monstre di -27.

Nel posticipo del lunedì il Middlesbrough, forte delle cinque vittorie consecutive, farà visita allo Sheffield United, squadra che dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno – sconfitta nella finale playoff – rischia di non centrare neanche la postseason.

Troppo incostanti gli uomini di Chris Wilder per restare al passo delle prime sei (la sesta al momento ha 8 punti in più, divario in ogni caso ancora recuperabile). Negli ultimi tre turni, tuttavia, le Blades hanno ritrovato fiducia: due vittorie e un pareggio e sei gol complessivi segnati nei due match casalinghi (vittorie per 3-1 contro Ipswich Town e Oxford United). Davanti al proprio pubblico lo Sheffield United non perde da oltre tre mesi.

Come vedere Sheffield United-Middlesbrough in diretta tv e in streaming

Sheffield United-Middlesbrough, in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Championship non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Middlesbrough di Hellberg vola sulle ali di un entusiasmo contagioso. Cinque vittorie consecutive e una rimonta clamorosa che ha annullato un distacco di 10 punti dalla vetta. Il tecnico svedese ha trasformato il Boro in una macchina da punti, ma la trasferta a Bramall Lane rappresenta l’esame di maturità definitivo. Di fronte, infatti, c’è uno Sheffield United che, pur essendo lontano dai fasti della scorsa stagione, tra le mura amiche ha costruito un fortino inespugnabile da oltre tre mesi. Wilder sembra aver ritrovato la quadratura del cerchio (ben 7 punti nelle ultime tre). E non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale nella corsa promozione dei biancorossi. Ci aspettiamo un match equilibrato e con entrambe a segno. Un punto a testa rispecchia l’equilibrio tra la forma strabiliante degli ospiti e l’imbattibilità casalinga dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Middlesbrough

SHEFFIELD UNITED (4-2-3-1): Cooper; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Arblaster, Peck; Brooks, O’Hare, Hamer; Cannon.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Hackney, Morris; Whittaker, Browne, McGree; Conway.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1