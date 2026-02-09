Pronostico Nottingham Forest-Wolverhampton: tre punti facili facili

Nottingham Forest-Wolverhampton è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
La salvezza è da raggiungere. E i tre punti che al momento il Nottingham Forest ha sulla terz’ultima in classifica potrebbero diventare sei alla fine della giornata. Perché se il West Ham dovesse perdere contro lo United (qui il nostro pronostico su questa partita) allora davvero i padroni di casa, contro i Wolves già retrocessi, avrebbero la possibilità di chiudere i conti. O quasi.
Gli ospiti non praticamente già retrocessi con soli 8 punti fatti fino al momento. Non hanno davvero nessuna possibilità di venire fuori dalla situazione nella quale sono dall’inizio dell’anno. E nemmeno ci sono le motivazioni per pensare di farlo. Parliamoci chiaro, nemmeno un miracolo può salvare il Wolverhampton che rischia di battere tutti i record negativi della Premier League.
Detto questo, è evidente che il Nottingham viaggia verso una vittoria facile contro il peggior attacco del campionato con soli sedici gol fatti. Anche i numeri ci spingono verso un’affermazione dei padroni di casa.
Come vedere Nottingham Forest-Wolverhampton in diretta tv e in streaming
La sfida Nottingham Forest-Wolverhampton è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Pensando ai numeri che accompagnano queste due squadre e alla voglia che ha il Nottingham di tirarsi fuori da questa situazione, la quota che i bookmaker hanno dato per questo partita ci pare davvero un regalo. Quindi da prendere, assolutamente.
Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Wolverhampton
NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Dominguez; Igor Jesus.
WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; Doherty, Joao Gomes, Andre, Mane, Bueno; Arokodare, Armstrong.