Pronostico West Ham-Manchester United: tutti dal parrucchiere

West Ham-Manchester United è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due squadre in forma, senza dubbio. Due squadre che lottano per obiettivi diversi. Con tre vittorie nelle ultime quattro sfide il West Ham sta cercando di rimettersi in sesto per prendersi una salvezza che ad un certo punto della stagione sembrava bella che andata. Il Manchester United, invece, da quando ha cambiato allenatore, ha pure cambiato marcia. E adesso è in piena zona Champions League. Non era per niente pronosticabile fino a poco tempo fa.

Per rimanerci dentro però i Red Devils devono cercare in tutti i modi di vincere la quinta partita di fila che vorrebbe dire, tra le altre cose, pure regalare un sogno a quel tifoso che da oltre un anno non taglia i capelli. Sì, perché la scommessa ormai la conoscete tutti: nessun passaggio dal parrucchiere fin quando lo United non avesse vinto cinque partite di fila. Il traguardo è davvero vicinissimo perché la striscia è iniziata nel derby contro il City ed è clamorosamente continuata in trasferta anche sul campo dell’Arsenal. Tra le cinque partite questa è la più semplice. Sì, vero che le insidie sono davvero dietro l’angolo, però sulle ali di un entusiasmo che sulla sponda rossa di Manchester da tempo non si respirava, la sensazione è che potrebbe venire fuori un colpaccio esterno.

Il West Ham sa bene che non potrebbe permettersi questo passo falso e cercherà in tutti i modi di vendere cara la pelle, ma contro lo United di adesso è complicato, se non impossibile, pensare di fare punti. E infatti il nostro pronostico pende tutto verso una quinta vittoria di fila della formazione ospite.