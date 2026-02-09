Pronostici Villarreal-Espanyol: marcatore e tiri in porta

Pronostici Villarreal-Espanyol: il ventitreesimo turno della Liga si chiude con un match che mette in palio dei punti pesanti per l’Europa. Le nostre scelte

Sono quattro i punti di vantaggio che al momento ha il Villarreal, quarto in classifica, rispetto al Betis che domenica è andato a vincere sul campo dell’Atletico Madrid. Ma il Sottomarino giallo ha pure due partite in meno e, in un colpo solo, potrebbe allungare ma anche riprendere i Colchoneros al terzo posto.

L’Espanyol, con i suoi 34 punti, sogna invece di rimanere dentro la zona Europa ma non solo, vede pure la possibilità di rientrare in Europa League. Diciamo che è un compito abbastanza complicato, ma ci si può provare. Di certo, in questa partita, visto anche quello che è il cammino interno dei gialli – che fino a poco tempo fa davanti al pubblico amico le vincevano davvero tutte – e visto, anche, quello che la classifica potrebbe regalare, ci aspettiamo se non un assalto ma quasi della truppa che gioca tra le mura amiche. Ed è per questo che le nostre scelte pendono da un lato. Andiamo a vederle insieme.

Pronostici Villarreal-Espanyol, le nostre scelte

Gli manca da quasi un mese, il gol. Un giocatore che era partito alla grande e che adesso, da cinque partite, non assapora il gusto della rete. Ma sappiamo che è un bomber e quindi Mikautadze, attaccante del Villarreal, è quello che ha grosse possibilità di trovare la gioia personale in questa partita. Ha fatto cinque gol in campionato e ha trovato la porta in 30 occasioni, evidente che ci sia anche un poco di sfortuna nella sua stagione. Ma prima o poi dovrà girare. Ed è questa la serata giusta.

Nicolas Pepé ha fatto solo due gol ma i dati ci dicono che ne avrebbe dovuti segnare almeno 5 in campionato. Crea, ma poi sottoporta o è poco preciso oppure centra il portiere avversario. Di certo è uno che i pali li trova, quindi tirerà sicuramente in porta in questa partita. Così come lo dovrebbe fare, passando all’Espanyol, Fernandez Jaen, uno che i pali della porta avversaria nel corso di questa stagione li ha centrati la bellezza di 46 volte. Un giocatore che viene pure dalla rete contro l’Alaves della scorsa settimana. Infine, occhio a Pol Lozano, centrocampista centrale degli ospiti con dieci conclusioni nei pali, una media di 0,5 a partita. Ci prova molto dalla distanza, e ci potrebbe provare anche in questa serata così importante.

Quindi, ricapitolando: Mikautadze marcatore plus, Fernandez over 0,5 tiri in porta plus, Pepé over 0,5 tiri in porta plus e Lozano over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 14,27 volte la posta.