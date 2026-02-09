Pronostici Roma-Cagliari: marcatore e tiratori

Roma-Cagliari, i pronostici della sfida in programma all’Olimpico: le ultime in chiave player building

Chiamata a rispondere dopo il brutto KO di Udine della scorsa settimana, la Roma di Gasperini non può permettersi ulteriori passi falsi. Per dare man forte alle proprie speranze Champions, i giallorossi sono chiamati non solo a fornire una prestazione degna di nota, ma anche a raccogliere tre punti che sarebbero di vitale importanza.

Pronto a rivoluzione l’undici tipo dalla cintola in su, il tecnico di Grugliasco si affida nuovamente a Malen al centro dell’attacco. Sfortunatissimo sia contro il Milan che con l’Udinese (il suo tocco ha infatti propiziato il vantaggio dei friulani), l’olandese vuole caricarsi la squadra sulle spalle in un momento non banale della stagione.

Classe, tecnica e capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto non mancano affatto: se i giallorossi dovessero tenere alto il baricentro contro un Cagliari che comunque non ha intenzione di fare da vittima sacrificale, l’ex Aston Villa ha chances concrete di bissare la rete all’esordio con il Torino.

Roma-Cagliari, i pronostici del match: raffica di tiratori sul tavolo

A meno di dietrofront improvvisi, Pisacane schiererà Palestra come ala di un attacco a tre: un azzardo che potrebbe creare non pochi grattacapi alla difesa della Roma che con Wesley dovrebbe avere qualche difficoltà ad esorcizzare le “sgroppate” dell’esterno di proprietà dell’Atalanta.

In ottica tiratori, dunque, quella di Palestra è una candidatura altamente credibile anche alla luce del match d’andata, dove fu decisivo con un secondo tempo d’alta scuola.

Squadra che tende a concedere e non poco nelle situazioni da palle inattive, il Cagliari non ha ancora risolto i cronici problemi in marcatura nella sua area di rigore. Con i suoi dodici tiri complessivi, quattro dei quali indirizzati tra i pali avversari, Mancini ha le carte in regola per fare la voce grossa scaldando i guanti di Caprile almeno una volta.

Malen quasi marcatore con sostituto; Palestra e Mancini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 25,33 su Goldbet.