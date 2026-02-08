Pronostico Villarreal-Espanyol: la prima del 2026

Villarreal-Espanyol è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Hanno fatto una prima parte di stagione grandissima queste due squadre. Molto al di sopra di quelle che erano le aspettative. Ma adesso stanno pagando, e anche tanto. Ma una delle due riuscirà a tirarsi fuori.

Sia il Villarreal che l’Espanyol non vincono da cinque partite. Ed entrambe, nell’arco di questo tempo, hanno solamente fatto un pareggio. Insomma, il momento è critico, e anche molto. Ma il Sottomarino Giallo, che lotta per un posto nella prossima Champions League, non vuole dilapidare quanto di buono fatto fino ad oggi. E in questo caso pure il pubblico amico potrebbe fare davvero la differenza.

C’è stato un momento del 2025 nel quale il Villarreal le vinceva tutte, soprattutto in casa. Poi qualcosa si è inceppato: e la vittoria davanti ai propri tifosi manca dalla sfida giocata contro il Getafe il 6 dicembre, oltre due mesi fa. E ci sembra sia passato del tempo ragionevole per tornare ad esultare. Anche per quello che poi in generale è il cammino dell’Espanyol in trasferta: due sconfitte nelle ultime cinque una delle quali contro il Baleares in Coppa del Re, una squadra di categoria inferiore che è riuscita a battere una formazione della Liga. I catalani stanno vivendo il momento più complicato, e a differenza dei padroni di casa che qualche segnale lo hanno mandato, da quel lato la soluzione alla crisi ancora non è stata trovata. E questo potrebbe portare ad un altro risultato negativo.

Come vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Espanyol, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Non sarà sicuramente semplice per il Villarreal riuscire a vincere questa partita, ma i padroni di casa, dentro un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra, faranno il colpo che scaccerà la crisi. La prima vittoria in casa del 2026.

Le probabili formazioni di Villarreal-Espanyol

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Veiga, Marin, Cardona; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Lozano, Zarate; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1