Pronostico PSG-Marsiglia: il più dolce ritorno in vetta

PSG-Marsiglia è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sta vivendo decisamente un momento particolare il Marsiglia di De Zerbi. Una situazione al limite quella del tecnico italiano: non si sa fino a quanto si potrà continuare in questo modo e il calendario, di certo, in questo momento non aiuta proprio la squadra ospite. Rendere visita al PSG, secondo dopo la vittoria del Lens, in questo momento e dopo aver vinto all’andata, non è semplice per niente.

Una prima rivincita, la truppa campione d’Europa, se l’è sicuramente presa nella finale di Supercoppa. Un pareggio acciuffato all’ultimo minuto e poi una partita vinta che ha lasciato strascichi clamorosi dentro la squadra ospite. La sensazione è che proprio dal quel momento si sia rotto qualcosa dentro il Marsiglia. Terzo nel momento in cui andiamo online, con nessuna possibilità di rientrare nella corsa al titolo e che deve guardarsi le spalle da un Lione in formissima e che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Vuole tornare in vetta, dal proprio canto, il PSG. Una squadra che non sta facendo quello che sa fare né in Patria e nemmeno in Champions. Il sorteggio – così com’era successo lo scorso anno – ha regalato un derby negli spareggi. Per chi ci crede potrebbe essere un segnale. Ma prima di preparare quella partita c’è da riprendersi la vetta visto che il Lens non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. E non c’è modo migliore di prendersi di nuovo il primo posto con una vittoria contro la rivale storica. A Parigi non vedono l’ora.

Come vedere PSG-Marsiglia in diretta tv e in streaming