Pronostico Porto-Sporting CP: Farioli chiude i conti

Porto-Sporting CP è una gara della ventunesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

I quattro punti di vantaggio che il Porto ha in più sullo Sporting CP possono serenamente aumentare. La migliore difesa del campionato contro il miglior attacco. Il meglio del meglio. Ma è ovviamente la squadra del tecnico italiano ad essere favorita per questo big match del massimo campionato portoghese.

La prova di forza, una vera e propria dimostrazione di grandezza, i biancoazzurri di casa – che vengono pure dalla sconfitta contro il Casa Pia, quindi col dente avvelenato – l’hanno data nella partita d’andata quando si sono imposti in trasferta. Sì, allora si cominciava a vedere la qualità enorme del Porto in tutte le sue sfaccettature, confermata dal campionato che fino ad oggi hanno fatto i padroni di casa con un solo passo falso, quello appunto della passata settimana. Non è scattato nessun campanello d’allarme, ovviamente. Anche se il vantaggio è diminuito – Lo Sporting arriva a questo match dopo una serie di cinque vittorie di fila in campionato – non fa impressione. E c’è pure un fattore che deve essere considerato.

In settimana lo Sporting ha giocato in Coppa e ha faticato più del previsto per passare il turno. Ha vinto dopo i tempi supplementari contro l’AFS. Sì, in campo non c’erano tutti i titolari, ma poi nella ripresa alcuni sono entrati e le energie sono state spese. Farioli invece ha potuto preparare nel migliore dei modi questa partita, senza assilli di impegni in mezzo alla settimana. Un fattore che potrebbe fare decisamente la differenza.

Come vedere Porto-Sporting CP in diretta tv e streaming

La sfida Porto-Sporting CP, gara valida per la ventesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 21:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà una gara tesa, quindi occhio pure ai cartellini che potrebbero venire fuori. E sarà pure una gara che vedrà il Porto vincente e che quasi chiuderà i conti per la vittoria finale del campionato. Sette punti di vantaggio sarebbero tantissimi. Un’occasione da non perdere.

Le probabili formazioni di Porto-Sporting CP

PORTO (4-3-3): D Costa; Fernandes, T Silva, Bednarek, Kiwior; R Mora, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz.

SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Dioamande, Quaresma, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Goncalves, Guilherme; Suarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3