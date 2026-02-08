Pronostico Le Havre-Strasburgo: il pareggio non è concepito

Le Havre-Strasburgo è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Una sola sconfitta nelle ultime dieci partite sono un bottino clamoroso per lo Strasburgo, la squadra che sta dando maggiori soddisfazioni ai tifosi, in Francia, vedendo quella che poi è la qualità della rosa. Una stagione fino al momento entusiasmante che potrebbe diventare quasi storica qualora alla fine dell’anno dovesse arrivare una qualificazione europea. E vista la classifica le possibilità ci sono davvero tutte.

Cerca dei punti pesanti per la salvezza, invece, il Le Havre. Poco fuori da quella che sarebbe una retrocessione immediata dopo la promozione dello scorso anno. Si sapeva, si deve lottare per raggiungere i propri obiettivi e questa squadra sta cercando di fare di tutto per riuscire a prendersi il target. Certo, il momento è assai complicato: una sola vittoria nelle ultime cinque partite (ma anche due buoni pareggi) che hanno reso un momento positivo passato un mesetto fa quasi del tutto inutile.

Se parlassimo solamente di motivazioni non crediamo si potrebbe fare un pronostico. Ma in questo caso si deve per forza parlare di quella libertà mentale che ti permette di affrontare senza grossi assilli queste partite che sì, possono in ogni caso svoltare la stagione. E la squadra che pensieri in testa non ne ha è quella ospite ovviamente, chiamata a fare risultato pieno per alimentare clamorosi sogni di gloria.

Come vedere Le Havre-Strasburgo in diretta tv e in streaming