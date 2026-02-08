Pronostico Juventus-Lazio: euforia e vittoria

Juventus-Lazio è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’eliminazione dalla Coppa Italia, in maniera immeritata e per mano dell’Atalanta, non ha sicuramente tolto certezze alla Juventus di Luciano Spalletti. Che non solo può tornare a vincere dopo la debacle, ma che è gasata dal rinnovo di Yildiz fino al 2030. Una notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano da tempo.

In casa Lazio è rimasto Romagnoli. Sarri in conferenza stampa ha detto che tra oggi e mercoledì – quando i biancocelesti saranno impegnati in Coppa Italia contro il Bologna – sarà titolare. Ma non verrà rischiato dopo cinque giorni di riposo. Quindi in difesa dovrebbe giocare Provstgaard al fianco di Gila. Una Lazio che dietro è in emergenza vista anche l’assenza di Pellegrini squalificato. E la Juve ne potrebbe approfittare vendicando anche la sconfitta dell’Olimpico rimediata nel match d’andata. C’era Tudor ancora in panchina in casa bianconera e abbiamo visto come Spalletti abbia dato una marcia diversa a questa formazione.

Ci sono poche possibilità per la Lazio di uscire con un risultato positivo dallo Stadium. Ricordiamo, tra le altre cose, che il blocco delle trasferte non permette a Cataldi e compagni di avere i tifosi al seguito. Vabbè che nemmeno in casa in questo momento per via di una durissima contestazione a Lotito stanno entrano gli ultras. Quindi di novità c’è poco. Quello che rimane invece è un momento un po’ così, una situazione di difficile gestione. La Juve invece rimarrà, con una vittoria e almeno per un’altra settimana, tra le prime quattro.

Come vedere Juventus-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Lazio è in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La Juventus in questo momento sta davvero bene. A differenza della Lazio sempre in mezzo all’emergenza. Quindi, in un match da almeno un gol per squadra (la quota è davvero altissima) ci aspettiamo un’affermazione dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Holm, Bremer, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mckennie, Miretti, Yildiz; David.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares: Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1