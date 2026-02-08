Pronostico Atletico Madrid-Betis: altra legnata in pochi giorni

Atletico Madrid-Betis è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Da un lato c’è la squadra, quella di Simeone, che è sicuramente una delle migliori al mondo a sfruttare il fattore campo; dall’altro, invece, il Betis, arriva da una serie di tre sconfitte (e un pareggio) lontana dalle mura amiche. Insomma, anche questo fa capire l’indirizzamento di questa partita. Senza dimenticare la legnata che il Betis ha preso qualche giorno fa, in casa, in Coppa del Re. Cinque a zero senza sconti.

Ma non ci sono solamente i fattori delle statistiche e della questione ambientale. C’è anche un altro fattore relativo alla qualità delle due rose. E come non guardare in positivo quella dell’Atletico Madrid che tra le altre cose nel corso delle ultime ore di mercato ha pure inserito Lookman che ha debuttato con gol in Coppa del Re? Un’altra freccia clamorosa nell’arco che ha in mano il Cholo Simeone che sa benissimo di potersi ancora inserire – anche se non sarà per nulla semplice – nella corsa alla vittoria finale. Basterebbe trovare un po’ di continuità in più, cosa che all’inizio dell’anno, praticamente, è sempre mancata, per pensare in grande.

La società dal proprio canto ha fatto il suo e continuerà evidentemente a farlo. Gli investimenti rimangono importanti e poi ci sono anche i precedenti tra queste due squadre a completare l’opera: negli ultimi dieci scontri diretti l’Atletico ha vinto otto volte mentre il Betis ha sempre perso nelle ultime sette trasferte giocate contro questa squadra. Serve altro?

Come vedere Atletico Madrid-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Betis, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Intanto il terzo posto in classifica verrà consolidato. Poi chissà, magari si potrebbe pure pensare ad altro. In ogni caso l’Atletico Madrid vincerà questa partita.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Betis

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Gomez, N Williams; Guruzeta.

BETIS (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Sanchez; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1