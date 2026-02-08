I pronostici di domenica 8 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 8 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con la sfida tra Bologna e Parma: Italiano sta vivendo il suo periodo più complicato da quando è seduto sulla panchina dei rossoblù, e una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare fiducia in attesa di tempi migliori. La difesa però fa acqua da tutte le partite e non è da escludere che anche il Parma possa approfittarne.

L’Inter capolista dopo l’ampio turn over di Coppa Italia dovrebbe mandare in campo una formazione più competitiva per fare il pieno di punti in casa del Sassuolo, visto che il Milan non molla la presa. La Juventus in crescita costante in campionato punta ad approfittare di una Lazio indebolita dal mercato di gennaio.

I pronostici sulle altre partite

Una delle partite più attese della domenica si gioca in Inghilterra tra Liverpool e Manchester City: spettacolo e gol assicurati così come in Bayern Monaco-Hoffenheim di Bundesliga e PSG-Marsiglia di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Bologna-Parma, Serie A, ore 20:45

Vincenti

BRIGHTON o PAREGGIO (in Brighton-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00)

(in Brighton-Crystal Palace, ore 15:00) ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Levante, Liga, ore 16:15)

(in Athletic Bilbao-Levante, ore 16:15) JUVENTUS (in Juventus-Lazio, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Groningen-PSV , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Sassuolo-Inter , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga, ore 17:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

AZ Alkmaar-Ajax , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Liverpool-Manchester City , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 PSG-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 10.60 GOLDBET ; 12.77 SPORTBET; 10.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Atletico Madrid-Betis, Liga, ore 18:30