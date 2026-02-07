Pronostico Palermo-Empoli: Inzaghi fa undici di fila (e sei in casa)

Palermo-Empoli è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La vittoria esterna sul campo del Bari – decimo risultato utile di fila per il Palermo – ha fatto ulteriormente capire la forza del gruppo di Pippo Inzaghi che si è pure rinforzato nel mercato invernale e che punta decisamente alla promozione diretta in Serie A. Sono cinque i punti di distacco dall’obiettivo e con quasi metà campionato ancora da giocare i rosanero sono la formazione, oggettivamente, che ha maggiori possibilità di riuscirci.

L’ultima sfida contro l’Empoli, andata in scena lo scorso sette dicembre, ha fatto capire che c’è una differenza netta tra queste due formazioni: anche in Toscana il Palermo ha vinto (tre a uno) mostrando qualità importanti. Parliamo, tra le altre cose, della migliore difesa del campionato – e si sa, chi prende meno gol alla fine riesce quasi sempre a raggiungere i propri obiettivi – con soli 14 reti subite. Un dato che non può in nessun modo passare inosservato. Ecco perché, contro un Empoli che non vince dal 10 gennaio e che nelle ultime tre partite non ha mai segnato (si è rotto di nuovo anche Pellegri, stagione finita per lui) ci aspettiamo l’undicesimo risultato utile di fila per la formazione padrona di casa. In questo caso, solo vittorie nelle ultime cinque per i siciliani. Senza mai subire una rete. Ecco, ci sembra che il risultato possa decisamente venire fuori in questo modo, di nuovo. Non ci sono davvero dubbi.

Come vedere Palermo-Empoli in diretta tv e in streaming

Palermo-Empoli in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su SportBet. Il segno NO GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Sesta vittoria di fila in casa e undicesimo risultato utile per il Palermo che, nella peggiore delle ipotesi, rimarrà a cinque punti dalla zona promozione diretta.

Le probabili formazioni di Palermo-Empoli

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Le Douaran; Pohjanpalo.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0