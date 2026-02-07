Pronostico Athletic Bilbao-Levante: inizia la risalita

Athletic Bilbao-Levante è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Negli ultimi otto scontri diretti l’Athletic Bilbao non ha mai perso contro il Levante e ha conquistato sei vittorie. Nelle ultime 14 partite in casa i biancorossi hanno vinto dodici volte. Insomma, i numeri parlano e lo fanno in maniera clamorosa, c’è da dirlo. Ed è per questo, ma anche per una classifica non delle migliori in questo momento, che crediamo che i padroni di casa possano riuscire a prendersi i tre punti.

Non è una stagione esaltante per la truppa basca: la zona Europa è distante nove punti e solamente un miracolo potrebbe farli rientrare. A meno che non inizi un percorso importante di vittorie – e le qualità ci sarebbero anche – contro una formazione che lotta per la salvezza ma che difficilmente riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo in questa stagione. Il Levante, penultimo, ha la peggiore difesa del campionato con 34 gol subiti fino ad oggi, e ha conquistato solamente diciotto punti. Ora, il Bilbao non avrà problemi di salvarsi ovviamente, ma c’è da segnalare che al momento la zona rossa è dietro di soli tre punti. Vero che ci sono tantissime squadre in mezzo a fare da cuscinetto e a rendere tutti tranquilli, ma farebbero bene i padroni di casa a pensare prima a guardarsi le spalle e poi al resto. Quindi sono tre punti davvero di vitale importanza. E i precedenti ci inducono a dire che di grossi problemi non ce ne saranno.

Come vedere Athletic Bilbao-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Levante, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Athletic Bilbao vincente. In una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Levante

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Gomez, N Williams; Guruzeta.

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Sanchez; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1