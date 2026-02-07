Pronostico Alaves-Getafe: seconda vittoria in 14 incontri

Alaves-Getafe è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Prima o poi questa statistica deve essere cambiata. E l’Alaves sembra, in questo momento, avere l’occasione giusta per farlo. Sì, perché i padroni di casa hanno vinto solamente uno degli ultimi tre scontri diretti contro il Getafe davanti al pubblico amico. E siccome, dopo una serie di risultato positivi, la situazione di classifica è decisamente migliorata, con altri tre punti potrebbe proprio prendere una piega diversa.

Nonostante le due squadre siano divise da soli due punti, ci sono in mezzo così tante squadre che il Getafe, addirittura, si trova proprio a ridosso di quelle che adesso retrocederebbero. Non è il massimo quindi per affrontare quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per la permanenza nella Liga. Ma se non segni, non vinci, e il Getafe è la squadra che in tutto il campionato ha effettuato il minor numero di tiri in porta, 58. Sì, proprio ultimi sotto questo aspetto. L’Alaves in tutti i modi sta cercando di portare a casa la salvezza, anche alzando il livello di “guardia”: tra le squadre che hanno commesso più falli in tutto il campionato gli uomini che giocano in casa sono primi: 330. Un’enormità. Ma se vuoi raggiungere gli obiettivi devi essere anche cattivo ad un certo punto.

Ora, visti i numeri che vi abbiamo snocciolato e vista l’importanza della posta in palio, l’Alaves sa benissimo che, con una vittoria, potrebbe davvero riuscire a mettersi del tutto alle spalle il discorso salvezza. E siccome prima o poi un’altra partita in casa in questo scontro diretto la dovrebbe vincere, crediamo che sia proprio arrivato il momento.

Le ultime gare dei padroni di casa hanno regalato meno di tre reti complessive e crediamo sarà così pure questa volta. Ma nonostante questo l’Alaves dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Garces, Pacheco, Jonny; Calebe, Blanco, Ibanez, Alena; Martinez, Boye.

GETAFE (3-4-1-2): Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Femenia, Milla, Arambarri, Iglesias; Martin; Satriano, Vazquez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1