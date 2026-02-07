Pronostici Fiorentina-Torino: marcatore e tiratori

Fiorentina-Torino, il pronostico sul match in programma al Franchi: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro
A caccia di punti pesantissimi in chiave salvezza, la Fiorentina fa visita al Torino, reduce dal KO in Coppa Italia contro l’Inter ma anche dalla vittoria scaccia crisi con il Lecce. Obbligati a fare bottino pieno per lanciare un messaggio importante alla concorrenza, i gigliati dovrebbero avere un approccio veemente all’incontro.
In quest’ottica il ritorno al centro dell’attacco di Moise Kean può fungere da autentica panacea per i mali di una Fiorentina che comunque nell’ultimo mese ha fatto lievitare il livello delle sue prestazioni.
Ad un passo dal gol contro il Napoli in almeno due nitide occasioni, l’ex Juventus è il candidato principale ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori. Con la scelta marcatore plus che ricade per forza di cose su Kean, molto più variegato è invece il mosaico dei tiratori.
Oltre a Gudmundsson (sempre più nel vivo della manovra della sua squadra) e a Mandragora (undici tiri nello specchio della porta nelle ventitré presenze messe a referto), da tenere in grande considerazione anche la candidatura di Adams, guizzante e spesso molto propositivo, come mostrano i quarantadue tiri complessivamente scagliati.
Kean marcatore plus; Gudmundsson Over 1,5 tiri in porta plus; Mandragora e Adams Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,44 su Goldbet.