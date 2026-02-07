I pronostici di sabato 7 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 7 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Il miglior modo per mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League era conquistare i tre punti contro una Fiorentina di nuovo con l’acqua alla gola. Ed il Napoli di Antonio Conte, nonostante l’emergenza infortuni, una settimana fa c’è riuscito approfittando delle sbavature difensive della Viola. Successo cruciale che ha consentito al Napoli di rimanere tra le prime quattro in un turno in cui quasi tutte le dirette concorrenti non hanno tradito le attese, ad eccezione della Roma sconfitta a sorpresa a Udine. Fuori dalla Champions League, l’obiettivo di Conte adesso è quello di ritrovare i titolari e ricominciare a correre in campionato.

Nel secondo anticipo della ventiquattresima giornata il Napoli farà visita al Genoa, altra squadra che sta lottando per la salvezza, in uno stadio sempre molto caldo come Marassi. Il Napoli ha bisogno di punti in ottica quarto posto, mentre De Rossi vuole dimostrare che il suo Grifone può giocarsela alla pari con le grandi. I partenopei hanno ritrovato solidità, ma il Genoa in casa si trasforma e segna con regolarità. Il segno Gol, uscito sempre negli ultimi cinque precedenti, è un’opzione caldissima

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite più attese di questo sabato c’è senza dubbio Manchester United-Tottenham di Premier League. Michael Carrick sembra essere in possesso della famigerata “bacchetta magica”: da quando è tornato sulla panchina del Manchester United, i Red Devils sanno solamente vincere. Tre vittorie di fila in campionato – non capitava dallo scorso ottobre – striscia in cui Bruno Fernandes e compagni hanno battuto pure Arsenal e Manchester City, vale a dire la favorita numero uno per il titolo e la sua rivale più accreditata.

La tendenza al Gol del Manchester United – segno uscito ben sei volte nelle ultime sette partute dei Red Devils – è troppo forte per essere ignorata, specialmente contro un Tottenham che, pur incerottato, trova sempre spazi in contropiede. Vista la forma straripante dei padroni di casa e il fattore Old Trafford, si può puntare sulla vittoria della squadra di Carrick unita al segno Gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Fiorentina-Torino, Serie A, ore 20:45

Vincenti

ARSENAL (in Arsenal-Sunderland, Premier League, ore 16:00)

(in Arsenal-Sunderland, ore 16:00) AL-QUADSIAH (in Al-Qadsiah-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al-Qadsiah-Al Fateh, ore 18:30) REAL SOCIEDAD (in Real Sociedad-Elche, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Maiorca , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Newcastle-Brentford , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Aston Villa , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Manchester United-Tottenham , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Genoa-Napoli, Serie A, ore 15:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Friburgo-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30