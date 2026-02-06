Pronostico Siviglia-Girona: si ferma la striscia

Siviglia-Girona è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Divise da un solo punto in classifica a favore della squadra ospite – che si è ripresa dopo un avvio di stagione davvero deludente – Siviglia e Girona cercano dei punti salvezza. Sì, nessuna delle due è una squadra tranquilla in questo momento, c’è il rischio di rimanere invischiate fino alla fine dentro la lotta per non retrocedere.

Il Girona fermerà la sua striscia di tre vittorie di fila su questo campo. Non solo perché in questo momento gli ospiti non sembrano avere la forza di tentare un colpaccio esterno, ma anche perché nel match d’andata sono stati gli andalusi ad avere la meglio. Direte voi, centra poco. Ed è anche vero tutto questo, ma la truppa di Almeida non si può permettere un altro passo falso in casa. E il Siviglia, inoltre, vuole dare pure continuità all’affermazione che davanti al pubblico amico è arrivata contro il Bilbao, una squadra molto più forte, e ce lo dice la classifica, del Girona.

C’è pure un altro dato che riguarda gli ospiti, quando giocano in trasferta: in otto delle undici trasferte di campionato di questa stagione il Girona ha subito più gol delle squadre che sono state affrontate, più di ogni altro club impegnato in questo campionato. In poche parole, la sfida, si potrebbe anche decidere nei secondi 45minuti.

Come vedere Siviglia-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Girona, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Siviglia vincente anche per via della classica legge dei grandi numeri. Non è che il Girona quando gioca su questo campo le può vincere tutte. Ma non solo, c’è anche una classifica che gli andalusi devono per forza di cose aggiustare. E, come detto, il match si potrebbe pure decidere nella seconda parte di gara.

Le probabili formazioni di Siviglia-Girona

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas; Sanchez, Agoume, Mendy, Suazo; Sow; Maupay, Adams.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Echeverri; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0