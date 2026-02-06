Pronostico Real Sociedad-Elche: il sogno Europa continua

Real Sociedad-Elche è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante la Real Sociedad abbia tenuto solamente una volta la porta inviolata in tutta la stagione – ed è il dato più importante, in negativo, di tutto il campionato – i padroni di casa hanno ancora possibilità di entrare dentro un posto nelle prossime coppe europee. Ma serve continuare a vincere, cosa successa spesso nell’ultimo periodo.

Con soli due punti conquistati nel corso delle sette partite invece, l’Elche è una squadra che rischia grosso. Sembrava essersi tirata fuori dalle sabbie mobili della classifica, con la sensazione che si sarebbe potuto guardare con un certo interesse e una certa tranquillità alla seconda parte della stagione, ma il periodo negativo che ha colpito questo club ha risucchiato tutti nel limbo. I problemi venuti fuori sono evidenti, sia difensivi che offensivi. Ma soprattutto dietro in questo momento si balla davvero troppo e non è semplice riuscire a immaginare un risultato positivo su un campo che, nonostante tutto, rimane uno dei più complicato dell’intera Spagna.

In casa i baschi fanno paura, spinti da un pubblico sempre acceso che ha capito pure il momento: serve l’aiuto di tutti per far continuare il sogno e la Real Sociedad non vuole in nessun modo smettere di sognare. Tra tutte le partite in programma in questo turno ci pare la sfida maggiormente indirizzata.

Come vedere Real Sociedad-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Elche, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

I numeri delle reti segnate tra queste due squadre è identico (30). Quindi ci aspettiamo che entrambe possano trovare la via del gol. Per la vittoria, invece, non abbiamo dubbi. Quella è cosa dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Elche

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Soler; Guedes, Sucic, Martin; Oyarzabal.

ELCHE (3-4-1-2): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Pedrosa, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Silva, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1