Pronostico Barcellona-Maiorca: sarà la ventesima volta di fila

Barcellona-Maiorca è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il solo punto di vantaggio sul Real Madrid non permette al Barcellona né di fare calcoli e né di poter pensare ad un risultato diverso che non sia la vittoria. Lo sa bene Flick, allenatore dei catalani, che ogni mezzo passo falso che potrebbe arrivare a questo punto della stagione potrebbe essere decisivo. E le fatiche di Coppa del Re – cosa che i madrileni non hanno affrontato dopo l’eliminazione di inizio gennaio – non possono essere un alibi in Catalogna.

Arriva il Maiorca al Camp Nou, una squadra che ha due soli punti di vantaggio rispetto alla zona rossa e che uscirebbe volentieri da questo campo con un risultato positivo. Non sarà così, e lo sappiamo: anche perché negli ultimi quattro scontri diretti non c’è mai stata partita: dieci i gol fatti dal Barcellona, uno solo subito (in una gara finita cinque a uno) quindi del tutto ininfluente. Nonostante ci sia Muriqi che sta attraversando forse il suo migliore momento di forma da quando è a Maiorca (e comunque, stavolta, gli ospiti una rete la potrebbero trovare), non ci sono dubbi e non ci possono essere dubbi su quello che sarà il finale di questa partita.

Il Barcellona, infine, toccherà quota 20 partite di fila senza mai perdere contro il Maiorca: 17 vittorie e 2 pareggi nell’arco di questo lunghissimo tempo. Una striscia che rimarrà aperta, e chissà ancora per quanto.

Come vedere Barcellona-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Maiorca, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15.

Il pronostico

Il golletto il Barcellona è riuscito a prenderlo anche contro l’Albacete in Coppa del Re. E lo potrebbe fare pure il Maiorca. Tenendo presente che il match verrà vinto dai catalani, è evidente che la sfida regalerà, pure, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

BARCELLONA (4-3-3): J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Olmo, De Jong, Fermin; Yamal, Torres, Rashford.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Costa; A Sanchez, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1