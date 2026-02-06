Pronostici Verona-Pisa: marcatore e tiri in porta

Verona-Pisa, il pronostico riguardante il possibile marcatore e i tiratori dell’incontro: ecco tutte le dritte

Al Bentegodi, se non uno spartiacque di salvezza, si gioca una fetta importante delle chances di Verona e Pisa di riemergere dai bassifondi della classifica. Alle prese con importanti quanto inevitabili ribaltoni tecnici, le due squadre si presentano alla contesa con tanti dubbi e poche certezze.

La classica partita della paura, insomma, tra compagini il cui potenziale è rimasto finora sostanzialmente inespresso. Almeno da un punto di vista tecnico, però, i gialloblù hanno dimostrato qualcosina in più se non altro nel proprio parco offensivo.

Rimasto orfano di Giovane, la cintola “caliente” dell’Hellas non può non affidarsi ad Orban, punto di riferimento di una squadra che ha estremo bisogno dei gol del suo alfiere.

Verona-Pisa, i pronostici del match: i tiratori dell’incontro

La posta in gioco è molto alta e i margini di errori estremamente risicati. Almeno all’inizio, le due squadre baderanno a non scoprirsi per evitare di esporsi. Con il passare dei minuti, però, il tabellino delle statistiche potrebbe essere impreziosito da non pochi spunti.

Oltre a Bowie – che dovrebbe beneficiare dei movimenti e degli attacchi alla porta di Orban – occhio anche a Tramoni e Meister. Pur raccogliendo relativamente poco nelle ultime uscite, il Pisa ha quasi sempre fornito una prestazione comunque all’altezza: il cambio in panchina dovrebbe fare il resto.

Orban marcatore plus; Bowie Over 1,5 tiri in porta plus; Tramoni e Meister Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 10,78 su Goldbet.