I pronostici di venerdì 6 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 6 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Allo scontro diretto da dentro o fuori Verona e Pisa hanno pensato bene di arrivarci con due nuovi allenatori. Le rispettive sconfitte con Cagliari (4-0) e Sassuolo (1-3) sono state le classiche gocce che fanno traboccare il vaso: via Paolo Zanetti e Alberto Gilardino, dentro Paolo Sammarco – ad interim, in attesa almeno fino alla sfida con i nerazzurri – e Oscar Hiljemark. In entrambi i casi si tratta di debutti assoluti: il primo guidava la Primavera scaligera fino a qualche giorno fa, il secondo invece si è appena liberato dall’Elfsborg, club svedese che ha allenato dal 2024 a oggi. Il giovane tecnico scandinavo, però, l’Italia la conosce molto bene avendo vestito le maglie di Palermo e Genoa nella carriera da calciatore.
L’esordio è da brividi: parliamo delle due squadre che giacciono all’ultimo posto in classifica, con appena 14 punti conquistati in 23 giornate di campionato. Con le difese che ballano e l’effetto novità dei due nuovi allenatori, la prudenza potrebbe lasciare presto il posto alla disperazione. Il pareggio serve a poco: con la quota salvezza che rischia di allontanarsi definitivamente, sia Sammarco che Hiljemark hanno l’obbligo di cercare l’intera posta in palio. La necessità di vincere e le lacune difensive di entrambe spingono dritti verso il segno Gol.
I pronostici sulle altre partite
Tranquilli, ma non troppo. Perché il West Ham terzultimo è più vivo che mai e sei punti di distacco non sono poi così tanti, visto che siamo ancora a febbraio. Leeds e Nottingham Forest, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo nell’attuale classifica della Premier League – entrambi a quota 26 punti – non possono dormire sonni tranquilli e nell’anticipo della venticinquesima giornata andranno alla ricerca di una vittoria pesante per allontanarsi dalla zona rossa.
Considerando che il Leeds in casa segna praticamente sempre e il Forest fuori casa si trasforma, il segno Gol è la scelta che sposa meglio i dati statistici.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 1-3 in Celta Vigo-Osasuna, Liga, ore 21:00
Vincenti
- AL NASSR (in Al Nassr-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 18:30)
- SALISBURGO (in Salisburgo-Austria Vienna, Austria Bundesliga, ore 20:30)
- NAC BREDA o PAREGGIO (in Nac Breda-Excelsior, Eredivisie, ore 20:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- De Graafschap-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00
- FC Emmen-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
- Union Berlino-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 20:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Verona-Pisa, Serie A, ore 20:45
- Leeds-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00
- Cesena-Pescara, Serie B, ore 20:30
Il “clamoroso”
• GOL nel SECONDO TEMPO in Verona-Pisa, Serie A, ore 20:45