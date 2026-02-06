I pronostici di venerdì 6 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 6 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Allo scontro diretto da dentro o fuori Verona e Pisa hanno pensato bene di arrivarci con due nuovi allenatori. Le rispettive sconfitte con Cagliari (4-0) e Sassuolo (1-3) sono state le classiche gocce che fanno traboccare il vaso: via Paolo Zanetti e Alberto Gilardino, dentro Paolo Sammarco – ad interim, in attesa almeno fino alla sfida con i nerazzurri – e Oscar Hiljemark. In entrambi i casi si tratta di debutti assoluti: il primo guidava la Primavera scaligera fino a qualche giorno fa, il secondo invece si è appena liberato dall’Elfsborg, club svedese che ha allenato dal 2024 a oggi. Il giovane tecnico scandinavo, però, l’Italia la conosce molto bene avendo vestito le maglie di Palermo e Genoa nella carriera da calciatore.

L’esordio è da brividi: parliamo delle due squadre che giacciono all’ultimo posto in classifica, con appena 14 punti conquistati in 23 giornate di campionato. Con le difese che ballano e l’effetto novità dei due nuovi allenatori, la prudenza potrebbe lasciare presto il posto alla disperazione. Il pareggio serve a poco: con la quota salvezza che rischia di allontanarsi definitivamente, sia Sammarco che Hiljemark hanno l’obbligo di cercare l’intera posta in palio. La necessità di vincere e le lacune difensive di entrambe spingono dritti verso il segno Gol.

I pronostici sulle altre partite

Tranquilli, ma non troppo. Perché il West Ham terzultimo è più vivo che mai e sei punti di distacco non sono poi così tanti, visto che siamo ancora a febbraio. Leeds e Nottingham Forest, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo nell’attuale classifica della Premier League – entrambi a quota 26 punti – non possono dormire sonni tranquilli e nell’anticipo della venticinquesima giornata andranno alla ricerca di una vittoria pesante per allontanarsi dalla zona rossa.

Considerando che il Leeds in casa segna praticamente sempre e il Forest fuori casa si trasforma, il segno Gol è la scelta che sposa meglio i dati statistici.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Celta Vigo-Osasuna, Liga, ore 21:00

Vincenti

AL NASSR (in Al Nassr-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Nassr-Al Ittihad, ore 18:30) SALISBURGO (in Salisburgo-Austria Vienna, Austria Bundesliga, ore 20:30)

(in Salisburgo-Austria Vienna, ore 20:30) NAC BREDA o PAREGGIO (in Nac Breda-Excelsior, Eredivisie, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

De Graafschap-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 FC Emmen-Jong FC Utrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Union Berlino-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 20:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Verona-Pisa , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Leeds-Nottingham Forest , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Cesena-Pescara, Serie B, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 21.88 GOLDBET ; 24.22 SPORTBET; 21.88 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• GOL nel SECONDO TEMPO in Verona-Pisa, Serie A, ore 20:45